Giá iPhone 14 giảm gần chục triệu đồng tại Việt Nam

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết đối với thế hệ iPhone 14, hầu hết khách hàng đều lựa chọn phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, doanh số của hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn tương đối khiêm tốn.

Các phiên bản dung lượng cao của iPhone 14 và iPhone 14 Plus đang được giảm giá mạnh (Ảnh: Thế Anh).

"Các thống kê tại hệ thống cho thấy tỷ lệ người dùng chọn mua iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ đạt khoảng 15% doanh số của dòng sản phẩm iPhone 14. Trên thực tế, con số này đã tăng lên đáng kể sau khoảng thời gian dài liên tục giảm giá", bà Phùng Phương - đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, chia sẻ.

Điều tương tự cũng được ghi nhận tại hàng loạt đại lý khác. Theo ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Khối Viễn thông di động của FPT Shop, tỷ lệ người dùng mua iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ chiếm khoảng 10% trên tổng số iPhone 14 bán ra tại hệ thống này.

"Người tiêu dùng Việt vẫn luôn chuộng phiên bản cao cấp nhất bởi những chiếc máy này được trang bị phần cứng vượt trội, khác biệt về màu sắc, thiết kế. Tỷ lệ này cũng khá tương đồng so với các dòng iPhone trước đó", ông Kha chia sẻ.

Việc không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng khiến cho giá bán của hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus liên tục giảm mạnh trong thời gian qua, đặc biệt là đối với các phiên bản có dung lượng bộ nhớ lưu trữ cao như 512 GB.

Cụ thể, iPhone 14 phiên bản 256 GB và 512 GB đang đồng loạt giảm 6 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống mức giá lần lượt là 22 triệu đồng và 28 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu iPhone 14 Plus 512 GB có mức giá 28,5 triệu đồng, giảm 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, chiếc iPhone 14 Pro phiên bản 1 TB cũng đang giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 40 triệu đồng.

Doanh số của iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã tăng lên sau khi dòng sản phẩm iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max dần hết hàng (Ảnh: CNet).

"Chỉ có khoảng 10% người dùng chọn các phiên bản dung lượng bộ nhớ cao của iPhone 14. Đa phần những khách hàng này có yêu cầu cao về dung lượng lưu trữ do nhu cầu chụp hình, quay video hoặc hoạt động trong các lĩnh vực liên quan", ông Kha nhận định.

Trên thực tế, khi chọn mua iPhone, người dùng tại Việt Nam chủ yếu lựa chọn các phiên bản có dung lượng bộ nhớ 128 GB hoặc 256 GB. Đây là mức lưu trữ vừa đủ, phù hợp với hầu hết nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng phổ thông. Đồng thời, giá bán của các phiên bản này cũng tương đối dễ tiếp cận.

"Sau khi được điều chỉnh giảm giá, doanh số của hai dòng sản phẩm iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã có sự tăng trưởng đáng kể. Thêm vào đó, những lựa chọn quen thuộc trong cùng phân khúc như iPhone 13 Pro hay iPhone 13 Pro Max đang dần khan hàng, người dùng vì thế cũng chuyển hướng sang các thiết bị mới hơn", ông Xà Quế Nguyên - CEO của hệ thống Hnam Mobile, chia sẻ.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí