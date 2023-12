Gái xinh 'thuỳ mị nết na' đi chơi về muộn không vào được nhà liền có hành động khiến ai nấy há hốc miệng

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đi chơi về muộn và pha xử lý khiến ai nấy theo dõi đều hồi hộp rồi bật cười vì hành động này.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó đoạn clip được chia sẻ cùng thông tin cho biết, cô gái đã đi chơi về muộn quá giờ nhưng không có chìa khoá vào nhà. Trong clip, cô gái ở phía ngoài cổng liền trèo lên cổng sắt của nhà mình.

Sau một hồi leo trèo, cô gái đã lên tận ô trên cùng của chiếc cổng. Lúc này, cô gái chui qua khe 2 thanh sắt nhỏ phía trên cùng của chiếc cổng, khéo léo luồn qua cổng để vào phía trong nhà.

Chứng kiến hành động leo trèo trong đoạn clip của cô gái khiến ai xem cũng phải thót tim lo lắng và há hốc miệng ngạc nhiên trước độ thuần thục trèo tường, vượt cửa của cô gái trên.

Cô gái vượt cổng thuận lợi, không gặp phải quá nhiều khó khăn. (Ảnh chụp màn hình clip).

Sau một thời gian ngắn, cô gái đã thành công leo vào trong sân nhà mình mà không gặp phải quá nhiều khó khăn.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người. Đa số đều để lại bình luận hài hước trước sự việc.

Nhiều người cho rằng có lẽ cô gái đã quên chìa khoá cổng trước lúc ra khỏi nhà đi chơi. Một số khác cho rằng có lẽ cô gái đã về quá muộn nên gia đình đã khoá cổng đi ngủ trước cho cô gái một bài học chờ đợi được mở cửa trước cổng.

Một số người khác lo lắng cho sự an toàn của cô gái khi đi chơi về quá muộn và hành động trèo cổng lên cao lúc nửa đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều cư dân mạng.

