Du lịch tâm linh không thể bỏ qua 3 điểm thiêng bậc nhất Việt Nam

Núi Đá Chông (Ba Vì - Hà Nội)

Núi Đá Chông (Ba Vì) là nơi đã từng được Bác Hồ đến thăm, làm việc, đồng thời cũng là địa danh được Bộ Chính Trị tin tưởng lưu giữ thi hài Bác khi Người “về với Các - Mác, Lênin” từ năm 1969 đến 1975.

Đền Thờ Bác Hồ nằm trên núi được đặt tại khu di tích K9 Đá Chông, Ba Vì (Ảnh: Biz)

Ngày nay, di tích đã trở thành địa điểm quen thuộc với nhân dân trên khắp miền Tổ quốc đến dâng hương, tưởng niệm về vị Cha già kính yêu của dân tộc, tham quan khuôn viên khu di tích nơi đã từng in dấu chân của Người. Nơi đây, là một trong những huyệt đạo thiêng bậc nhất Việt Nam bởi nằm trong hệ thống vùng đất đồi gò huyện Ba Vì có tọa độ địa lý 21 độ 8 vĩ độ Bắc và 105 độ 19 kinh độ Đông cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 50km theo đường chim bay.

Hầu hết người con, người dân miền Bắc đều bước chân đến ít nhất một lần tại đền thờ Bác Hồ kính yêu để cầu cho quốc thái dân an, đất nước hưng thịnh ngày một giàu đẹp sau đó mới cầu cho bản thân, gia đình được nhiều may mắn, công danh sự nghiệp phát triển góp một phần nhỏ vào xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc.

Núi Nưa Am Tiên (Triệu Sơn - Thanh Hóa)

Núi Nưa hay còn gọi là ngàn Nưa, Na Sơn thuộc khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên (thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Quần thể khu di tích này bao gồm “Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên”, được quy hoạch với tổng diện tích 100 ha. Đỉnh ngàn Nưa có đền Am Tiên là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao 538 m so với mực nước biển. Nơi đây vào mùa hè trời hanh thông, quang đãng, mùa đông thường có mây mù bao phủ tạo cho ngàn Nưa một vẻ đẹp hoang sơ, u tịch và đầy huyền bí.

Năm 2009, khu di tích Đền Nưa - Am Tiên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhiều năm trở lại đây, khu di tích này thu hút rất đông người dân đến cầu may. Đặc biệt, vào ngày mùng 9 Tết hàng năm, tại đây sẽ diễn ra lễ “mở cổng trời”, thu hút hàng vạn người đến vãn cảnh, dâng hương cầu may.

Núi Nưa là 1 trong những huyệt đạo thiêng nhất Việt Nam (Ảnh: Báo Lao Động)

Dừng chân nơi này ta có thể cảm nhận được sự chuyển động của vũ trụ. Mỗi khi nhắm mắt lại, xòe hai bàn tay và giơ lên cao vuông góc với cơ thể; với tâm thế thả lỏng và tập trung mọi suy nghĩ lên đôi mắt thì ít nhiều sẽ cảm nhận được luồng ánh sáng thoáng qua. Một cảm giác bay bổng giữa trời đất bao la khiến con người nhẹ nhõm lạ kỳ. Làm như vậy cơ thể như được tiếp thêm một chút năng lượng, sinh khí của trời đất. Hiện tượng kỳ lạ đó đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn như chính vùng đất thiêng này vậy.

Một quả cầu cỡ lớn được đặt tại huyệt đạo

Núi Bà Đen (Tây Ninh)

Là ngọn núi thiêng và mang nhiều huyền tích, đó là lý do khiến núi Bà Đen trở thành điểm đến tâm linh hút lượng khách kỷ lục trong tháng đầu tiên của năm mới.

Không chỉ ẩn chứa những huyền tích linh thiêng, trên đỉnh núi Bà Đen ngày nay còn có một quần thể tâm linh kỳ vĩ kết nối mạch nguồn linh khí với chùa Bà ở lưng chừng núi. Tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất Châu Á đến nay được xem là biểu tượng linh thiêng của núi Bà Đen. Tay trái tượng Phật cầm bình cam lộ đang dốc xuống, tượng trưng cho ban phát phước lành, cứu rỗi chúng sinh khỏi khổ đau. Tay phải Phật Bà nâng lên bắt quyết Giáo hóa ấn Karana Mudr, mang ý nghĩa lìa xa ác nghiệp. Hoa văn, họa tiết của đài sen được phỏng theo cánh sen kép trong tượng Phật thời Lê, với tạo hình đám mây và ba giọt nước, tượng trưng cho lời cầu nguyện mưa thuận gió hòa.

Có thể thấy sau nhiều thế kỷ, núi Bà Đen không chỉ là huyệt đạo thiêng nhất vùng miền Nam mà còn trở thành biểu tượng cho tín ngưỡng và niềm tin vào những điều thiêng liêng khó lý giải của người dân Nam bộ. Ngày nay, người dân thập phương không chỉ hành hương đến núi Bà vào dịp đầu xuân năm mới, mà suốt quanh năm đều tìm đến núi Bà Đen như một cách để tìm về an yên, với một niềm tin mãnh liệt và niềm hạnh phúc đích thực từ trong tâm.

