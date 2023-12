Đồng hương nhậu chung rồi đánh nhau, người tử vong, kẻ bị bắt giữ

Tới trưa 19-12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng làm một người chết. Hiện công an đang tạm giữ nghi phạm Lê Văn Dòng (35 tuổi, quê Thanh Hoá) để lấy lời khai, còn nạn nhân là anh Lê Văn Dũng (33 tuổi, đồng hương với nghi phạm).

Theo điều tra, Dũng và Dòng là bạn thân với nhau, tối 18-12 cả hai rủ nhau tới quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.





Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tới khoảng 23 giờ, khi đã ngà ngà say thì xảy ra mâu thuẫn, người cầm ghế người cầm điếu cày đánh nhau.

Sau đó Dũng nhặt một thanh sắt, Dòng cũng lấy một con dao ở quán rồi lao vào quyết chiến.

Hai người đàn ông rượt đuổi đánh nhau trên một đoạn đường dài gần 100m.

Công an khám nghiệm hiện trường.



Sau đó Dũng gục tại chỗ, còn Dòng vứt dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân Dũng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết lúc rạng sáng nay. Cũng trong sáng nay thì Dòng tới công an đầu thú khai nhận hành vi.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Tác giả: Đoàn Dự

Nguồn tin: congan.com.vn