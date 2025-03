Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Tổ địa bàn số 01

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thực hiện Phương án số 01 của Bộ Công an về tổ chức công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Công an địa phương khi không tổ chức Công an cấp huyện; ngày 06/3/2025, Giám đốc Công an tỉnh đã ký ban hành Phương án số 269 về bố trí các Tổ địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong Công an Nghệ An.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Tổ địa bàn số 01 được thành lập, bố trí lực lượng từ các phòng: Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng Kỹ thuật hình sự. Tổ được giao thực hiện nhiệm vụ điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên các địa bàn: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Tổ địa bàn số 01 đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phục vụ công tác và các kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên, chia sẻ với những khó khăn của các lực lượng thuộc Tổ địa bàn số 01. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí khẩn trương ổn định, bắt tay ngay vào công việc. Trước mắt sắp xếp, ổn định về cơ sở vật chất, trang cấp thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác; chủ động triển khai các giải pháp, biện pháp để phòng ngừa các loại tội phạm; tập trung triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; hướng dẫn Công an cấp xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND...

Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Tổ địa bàn số 01 phát biểu tại buổi làm việc

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn