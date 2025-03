Đôi bạn thân 10 năm, ăn hỏi và đám cưới cùng một ngày

Your browser does not support the video tag.

Cặp bạn thân 10 năm, đến lấy chồng cũng trùng ngày Ngày lên xe hoa, Bùi Mến và Bùi Nga đều hạnh phúc vì đã bước sang trang mới, nhưng có chút tiếc nuối vì không thể gặp nhau.

Tình bạn của Bùi Thị Mến và Bùi Thị Nga (cùng sinh năm 1997) bắt đầu từ những ngày tháng học chung lớp 10 năm 2012. Nhưng ngay lần đầu gặp gỡ, họ lại chẳng hề thân thiết, thậm chí còn xảy ra mâu thuẫn đến mức lao vào đánh nhau.

Sau trận "sứt đầu mẻ trán" ấy, hai cô gái giận nhau suốt một học kỳ, không ai nói chuyện với ai. Đến học kỳ hai, chẳng biết từ lúc nào, họ bắt chuyện lại và trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Nhìn lại chặng đường đã qua, cả hai vẫn hay đùa với nhau rằng: "Không đánh không thân".

Từ khởi đầu đầy "sóng gió", Mến và Nga cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Và rồi, cả hai tình cờ tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới vào cùng một ngày.

Clip 17 giây Mến đăng trên TikTok kèm dòng chú thích: "Chơi thân với nhau 10 năm, ăn hỏi cùng ngày, cưới cùng ngày, chỉ tiếc là không được ngắm nhìn nhau trên lễ đường. Chúc hai ta cùng hạnh phúc" thu hút gần 500.000 lượt xem.

"Hai đứa không hề biết sẽ kết hôn hay ăn hỏi cùng ngày vì ngày cưới do nhà trai quyết định. Đoạn video mình chia sẻ là lúc cả hai về gần tới nhà trai. Mình say xe nhưng vẫn cố chúc bạn hạnh phúc", Mến chia sẻ với Tri Thức - Znews.

3 lần trùng hợp bật khóc

Cách ngày ăn hỏi khoảng một tháng, Mến nhắn tin rủ Nga về dự lễ ăn hỏi của mình. Không chút do dự, Nga đồng ý ngay.

Nhưng chỉ 2 ngày sau, Nga nhắn lại báo tin đầy bất ngờ rằng cô cũng ăn hỏi hôm đó. Cả hai kinh ngạc, lập tức gọi video cho nhau mà vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Thế nhưng, đây mới chỉ là sự trùng hợp đầu tiên.

Sau lễ ăn hỏi, cả hai háo hức chuẩn bị quà cưới cho nhau. Khi Mến hỏi ngày cưới của cô bạn thân để sắp xếp tham dự, Nga chỉ biết nhà trai dự tính đầu tháng 2 âm lịch, nhưng chưa chốt ngày cụ thể. Trong khi đó, gia đình Mến đã chọn ngày 10/2 âm lịch.

Nghĩ rằng khả năng trùng ngày không cao, đôi bạn vui vẻ bàn bạc chuyện chọn váy phù dâu cho nhau. Nhưng rồi, khi mọi thứ hòm hòm, Nga gọi cho Mến nói rằng mình cũng cưới ngày 10/2 âm lịch.

Đám cưới của Mến và Nga diễn ra vào cùng ngày 8/3 vừa qua.

Khoảnh khắc đó, Mến và Nga nhìn nhau lặng người, rồi bật khóc, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối. Họ vui vì cùng bước sang một trang mới của cuộc đời, nhưng cũng đau lòng vì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc trọng đại nhất của nhau.

Dù vậy, Mến và Nga vẫn cố gắng tìm cách, hỏi xem giờ rước dâu có lệch nhau không để tranh thủ gặp mặt. Nhưng lại một lần nữa, hai cô gái hụt hẫng khi biết giờ đưa dâu cũng trùng nhau. Hết cách, họ chỉ biết nhìn nhau, vừa cười vừa khóc.

"Hai đứa cảm thấy buồn và có chút hối tiếc khi không thể làm phù dâu cho nhau. Mình ước được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc bước vào lễ đường của bạn thân", Mến bộc bạch.

Trên xe đón dâu, Mến gọi cho Nga hỏi thăm. Vì mỗi người lấy chồng một tỉnh khác nhau, cả hai chỉ có thể tranh thủ những khoảnh khắc ngắn ngủi để chia sẻ với nhau.

Ban đầu, Mến và Nga chỉ im lặng, làm mặt hề qua màn hình. Nhưng rồi, khi khoảnh khắc chia tay đến gần, cả hai cùng vẫy tay và nói: "Hạnh phúc nhé, bạn!". Đó cũng là lúc nước mắt của đôi bạn thân rơi xuống.

"Tối hôm đó, hai đứa gọi video cho nhau để kể nhau hôn lễ diễn ra thế nào. Hôm sau, cả hai còn gọi tiếp để cùng nhau 'xé túi mù' (phong bì cưới)", cô nàng sinh năm 1997 nhớ lại.

Mến cảm thấy buồn và có chút hối tiếc khi không thể làm phù dâu cho đám cưới của cô bạn thân.

Tình bạn một thập kỷ

Mến kể trong suốt 10 năm chơi với Nga đến nay, có 2 cột mốc đặc biệt mà cô không bao giờ quên.

Đầu tiên là vào năm lớp 11, cả hai cùng tham gia cuộc thi chạy bền cấp trường. Lúc ấy, họ đều nhỏ con, nặng chỉ 36 kg, nhưng không vì thế mà từ bỏ.

Khi đặt chân lên đường chạy, Mến nhanh chóng nhận ra thể lực mình không đủ tốt và gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nhìn về sau, cô thấy Nga vẫn kiên trì chạy, bền bỉ từng bước mà không hề chùn chân. Chính khoảnh khắc đó đã tiếp thêm động lực để cô tiếp tục.

"Dù khác nhau về thế mạnh nhưng chúng tôi vẫn luôn đồng hành, cổ vũ nhau vượt qua giới hạn của bản thân", Mến nói.

Dù có cãi vã và giận nhau nhưng tình bạn của Mến và Nga vẫn thắt chặt vì dần hiểu ý nhau hơn.

Một lần, Nga rủ Mến đi khám mắt.

Ban đầu, Mến chỉ nghĩ cô bạn đi đo kính cận như bình thường, nhưng khi đến bệnh viện, Nga mới tiết lộ rằng mình phải thay mắt giả.

Lúc này, Mến sững sờ khi thấy Nga tháo mắt ra, trái tim như thắt lại vì vừa sợ, vừa thương bạn.

"Điều đáng khâm phục là Nga vẫn mỉm cười và bảo mình ổn. Nghị lực của Nga rất phi thường, giống như cách bạn ấy chạy trên sân ngày nào. Mình rất khâm phục", Mến chia sẻ.

Mến và Nga dự định đi du lịch cùng nhau trong năm nay nhưng vẫn chưa chốt lịch.

"Trước khi cưới, hai đứa hẹn nhau đi Đà Nẵng nhưng vì sức khỏe mình không tốt, lại giai đoạn ốm nghén nên phải hủy lịch", cô cười nhưng có chút tiếc nuối.

Và nếu bạn thân sinh con trai, Nga nói rằng nhất định hai nhà sẽ kết thông gia trong tương lai.

