Đoàn Cựu Tổng thống Chile thăm các khu công nghiệp lớn của Nghệ An

Cùng đi về phía tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long; Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục.

Bà Michelle Bachelet - Cựu Tổng thống Chile cùng các thành viên trong đoàn nghe giới thiệu tổng quan về khu công nghiệp VSIP

Bà Michelle Bachelet - Cựu Tổng thống Chile tìm hiểu về quá trình hình thành công ty VSIP

Đến thăm Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An), Cựu Tổng thống Chile – Bà Michelle Bachelet Jeria cùng đoàn công tác đã được nghe giới thiệu về hành trình bắt đầu, kết quả hiện tại và những bước phát triển tiếp theo tại nơi đây.

Ông Teng Wel Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An giới thiệu quy hoạch hạ tầng, những lĩnh vực thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP

Sau hơn 5 năm đầu tư và xây dựng, tính đến tháng 3/2023, Khu công nghiệp VSIP đã thu hút được 39 dự án, tỷ lệ lấp đầy 88%, trong đó có 23 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký các dự án đạt 743,6 triệu USD. VSIP Nghệ An hiện đang tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động. Hiện VSIP Nghệ An đang xây dựng VSIP 2 ở Diễn Châu với diện tích 500 ha.

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria và các thành viên trong Đoàn nghe giới thiệu về Khu công nghiệp WHA

Ông Nhã Vinh Julien Nguyễn - Giám đốc phụ trách toàn vùng Việt Nam Khu Công nghiệp WHA giới thiệu tổng quan về Khu công nghiệp WHA với đoàn công tác

Tới thăm Khu công nghiệp WHA, đại diện Công ty Cổ phần WHA Nghệ An cho biết: Giai đoạn 1, WHA có diện tích 145 ha đến nay tỷ lệ lấp đầy gần 80%. WHA nhận thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng lớn và đang đẩy mạnh phát triển Giai đoạn 2 với diện tích 355 ha để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi hoàn thành toàn bộ, Khu công nghiệp WHA Nghệ An sẽ có tổng diện tích 2.100 ha

Áp dụng kinh nghiệm hơn 30 năm của mình tại Thái Lan, WHA mang đến sản phẩm và dịch vụ khác biệt. Khu công nghiệp WHA Nghệ An cung cấp cơ sở hạ tầng và tiện ích tiêu chuẩn Quốc tế, thân thiện với môi trường theo mô hình Khu công nghiệp sinh thái thông minh WHA.

Theo chia sẻ của đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An và Công ty Cổ phần WHA Nghệ An: Nghệ An là mảnh đất có rất nhiều tiềm năng phát triển từ vị trí địa lý, các đầu mối giao thông, dịch vụ logistics, nguồn nhân lực... Và điều đặc biệt, WHA và VSIP đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của chính quyền và nhân dân Nghệ An rất lớn.

Tại các Khu công nghiệp, Cựu Tổng thống Chile cũng như các thành viên trong Đoàn đã tìm hiểu thế mạnh của Khu công nghiệp VSIP và WHA cũng như những lĩnh vực các Khu công nghiệp đang thu hút đầu tư; chính sách để hấp dẫn các nhà đầu tư...

Về phía tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn Cựu Tổng thống Chile – Bà Chile Michelle Bachelet Jeria chia sẻ những thông tin về các khu công nghiệp cũng như kết nối các nhà đầu tư Chile đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn