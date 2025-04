Đoạn clip 30 giây "bóc trần" con người thật của một ông bố

Có một điều mà nhiều người thường nghĩ về các ông bố, đó là sự khô khan và ít khi thể hiện cảm xúc. Mối quan hệ giữa cha và con gái, trong mắt nhiều người, cũng thường bị đánh giá là thiếu sự bày tỏ tình cảm so với mối quan hệ giữa mẹ và con. Cha ít khi nói những lời yêu thương, ít khi ôm ấp, hay thậm chí là ít khi cười vui vẻ cùng con gái. Thế nhưng, một đoạn video chỉ 30 giây được đăng tải trên mạng xã hội gần đây đã khiến nhiều người phải thay đổi quan điểm đó. Hóa ra sau hình tượng nghiêm khắc, khô khan ấy lại là những tâm tư yêu thương và ấm áp vô cùng.

Trong video, khi ông bố đang ngồi xem tivi, bỗng dưng từ ngoài sân, tiếng xe máy quen thuộc vang lên, khiến ông bất giác ngoái lại nhìn qua cửa sổ. Nhưng thay vì chỉ là một cái nhìn thoáng qua, gương mặt ông lập tức sáng lên đầy phấn khích, như thể vừa xảy ra một điều gì đó rất quan trọng. Và quả thật, "bình rượu mơ" mà ông luôn yêu thương đã về nhà để chơi lễ.

Cảnh tượng không lời nói, chỉ là những hành động của ông bố đã khiến dân mạng "đốn tim" ngay lập tức. (Nguồn: Kim Huệ)

Thấy con gái về, ông bố bỗng bật mood vui như Tết. Cả thân hình ông lướt nhanh ra cửa, ánh mắt tràn ngập niềm vui mừng, thậm chí đôi chân cũng có phần nhún nhảy như một đứa trẻ. Cử chỉ lóng ngóng mà đáng yêu vô cùng. Không cần nói ra, ai cũng cảm nhận được tình cảm ông dành cho con gái lớn đến mức nào.

Thấy con gái về, ông bố vui mừng nhún nhảy như trẻ nhỏ.

Lo con mệt, người cha ấy cũng nhanh chóng giúp con cởi mũ, nhẹ nhàng tháo kính cho con, cử chỉ chậm rãi nhưng đầy sự quan tâm. Tiếp đó, ông không quên xách lấy chiếc túi xách nặng trĩu trên tay con, nét mặt ân cần như muốn làm tất cả để con không phải vất vả.

Lo con mệt, người cha nhanh chóng giúp con cất đồ.

Không có một lời nói yêu thương nào được thốt ra, nhưng trong cái khoảnh khắc giản đơn ấy, tình cảm của ông bố dành cho con gái được bộc lộ rõ rệt. Sự vui mừng đó không phải là biểu hiện của một ông bố cứng nhắc hay khô khan mà là sự xuất hiện của một tình cảm sâu đậm, chân thành, dành trọn cho đứa con yêu quý của mình. Điều này không chỉ làm thay đổi cái nhìn về mối quan hệ giữa cha và con gái, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng, không phải lúc nào tình yêu cũng phải thể hiện qua lời nói hay những cử chỉ ôm ấp thường thấy. Đôi khi, chỉ một hành động đơn giản, một ánh mắt trìu mến, một bước chân vội vã ra cửa đón con về cũng có thể nói lên hết tất cả tình yêu thương mà một người cha dành cho con gái. Chính những hành động nhỏ bé đó mới là thứ tạo nên những kỷ niệm sâu sắc trong lòng con cái.

Có người bảo, lớn rồi mới thấy bố mẹ "dễ thương", đó là vì ta đã xa nhà đủ lâu để nhận ra mỗi lần trở về đều quý giá biết bao. Ngày bé, chỉ thấy bố nghiêm nghị, hay càm ràm đủ thứ. Giờ lớn rồi, nhìn lại mới thấy bố thật ra chỉ đang cố che giấu sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Ông không nói "Bố nhớ con", không nhắn tin mỗi ngày, nhưng chỉ cần thấy ta về, là niềm vui rạng rỡ hẳn lên từng nét mặt.

Cuộc sống hiện đại bận rộn khiến chúng ta ít có thời gian về nhà hơn. Nhưng chỉ cần một lần trở về, là đủ khiến người ở lại ấm lòng. Dịp lễ đang đến gần, và có lẽ, sau khi xem xong đoạn video này, nhiều người sẽ "rục rịch" lên kế hoạch về quê. Không cần mang theo quà cáp gì cầu kỳ, bởi với bố mẹ, món quà ý nghĩa nhất chính là sự hiện diện của con cái – là tiếng xe máy vọng về đầu ngõ, là khoảnh khắc được gặp lại những người thân yêu sau bao ngày xa cách.

Câu chuyện nhỏ, video ngắn, nhưng đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Không ít bạn trẻ thừa nhận đã xem đi xem lại đến vài lần, chỉ để nhìn nụ cười rạng rỡ của người bố và tự nhủ: "Phải về nhà sớm thôi!".

Tác giả: Trang Vũ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn