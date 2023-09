Đỗ Sỹ Huy, băng đội trưởng Olympic Việt Nam và số mệnh trớ trêu với chiếc điện thoại

Sự nghiệp bấp bênh trên đội tuyển trẻ của Đỗ Sỹ Huy

Thành thật mà nói, Đỗ Sỹ Huy ít được người hâm mộ biết đến. Cho dù trong quá khứ, anh từng là thủ thành triển vọng trong màu áo của U19 Việt Nam cùng lứa với Quang Hải. Vào giai đoạn 2016-2017, thủ thành sinh năm 1998 là đối thủ trực tiếp cạnh với thủ môn Bùi Tiến Dũng tại cấp độ đội trẻ. Tuy nhiên, với sự thể hiện xuất sắc của Tiến Dũng tại VCK U19 châu Á 2016 và U20 World Cup 2017, Đỗ Sỹ Huy trở thành cái bóng phía sau người đồng nghiệp Thanh Hóa.

Sang đến SEA Games 2017, Đỗ Sỹ Huy lại một lần nữa trở thành phương án dự phòng của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trường hợp Phí Minh Long không thể ra sân. Số phận lại một lần nữa trêu đùa với cựu thủ môn của Hà Nội FC là khi anh lỡ hẹn tham dự VCK U23 Châu Á 2018 lịch sử cùng U23 Việt Nam, theo cách không thể đáng tiếc hơn. Khi đó, anh từng được HLV Park Hang Seo và HLV Nguyễn Đức Cảnh chấm là 1 trong 4 thủ môn sẽ tham dự giải đấu. Đáng buồn thay, cuộc gọi điện tới Sỹ Huy lại bất thành. Chiếc điện thoại của Sỹ Huy bất ngờ hỏng đúng lúc đầy vô duyên. Điều đó đã khiến không một ai có thể liên lạc được với thủ thành sinh năm 1998 trong thời điểm đấy.

Its ai biết rằng, Đỗ Sỹ Huy từng có thời điểm được giới mộ điệu so sánh với Bùi Tiến Dũng tại U20 Việt Nam.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Hoàng được HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh lựa chọn thay thế Đỗ Sỹ Huy. Dù không được ra sân một phút nào nhưng Văn Hoàng vẫn vinh dự nhận được những tưởng thưởng, khi sát cánh cùng đội U23 Việt Nam quật khởi tại Thường Châu, Trung Quốc. Đôi khi, ranh giới giữa việc cùng đồng đội tận hưởng vinh quang tại Thường Châu và việc ăn mừng cùng người nhà qua màn hình nhỏ chỉ cách nhau một cú điện thoại. Có lẽ, đây là điều Đỗ Sỹ Huy cảm thấy tiếc nuối khi nói về hành trình sự nghiệp của mình trong màu áo ĐTQG.

Khi nói về phong độ của Đỗ Sỹ Huy, Cựu HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội từng chia sẻ: “Đỗ Sỹ Huy là một thủ môn tiềm năng, bản lĩnh tốt, có tố chất của thủ lĩnh. Tuy nhiên, Sỹ Huy cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để có thể khẳng định dấu ấn cá nhân của mình”. Những khoảng thời gian sau, Sỹ Huy không còn có cơ hội được triệu tập tại các ĐTQG khi cả Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng có phong độ tốt dưới thời HLV Park Hang Seo. Nỗi tiếc nuối lại càng nối dài với thủ thành này.

HLV Hoàng Anh Tuấn dang tay trao cơ hội

Khác với cấp độ ĐTQG, tại cấp CLB, Đỗ Sỹ Huy đạt phong độ tốt khi thi đấu dưới màu áo của CLB Phú Thọ. Tại giải hạng Nhì 2020, trên chấm 11m trước Công An nhân dân (nay là Công an Hà Nội), Sỹ Huy cản phá thành công 2 cú sút của đối thủ. Qua đó, anh giúp CLB Phú Thọ giành quyền tham dự giải hạng Nhất năm 2021. Sang đến năm 2022, Đỗ Sỹ Huy chuyển sang khoác áo chính CLB Công an Nhân dân. Anh tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng đội và giúp đội bóng giành quyền tham dự sân chơi V. League 2023.

Đỗ Sỹ Huy có phong độ ổn định tại cấp CLB.

Tuy nhiên, với việc bị dính chấn thương và cái bóng quá lớn của Patrick Lê Giang, sau này là Filip Nguyễn, cơ hội của Đỗ Sỹ Huy dường như không còn tại CLB ở thời điểm hiện tại. Đúng ở thời điểm tưởng chừng như bị số phận trêu đùa, Sỹ Huy đã nhận được tín hiệu từ phía HLV Hoàng Anh Tuấn. Người thầy từng dìu dắt Sỹ Huy ở U19 Việt Nam 7 năm về trước đã quyết định trao cho anh cơ hội tại Olympic Việt Nam.

Chiếc băng đội trưởng "Những chiến binh sao Vàng" tại ASIAD 2023 như một lời khẳng định cho niềm tin mà HLV Hoàng Anh Tuấn dành cho Sỹ Huy. Và đó cũng là cơ hội tốt giúp Đỗ Sỹ Huy khẳng định tên tuổi của mình. Đó là điều mà anh đã đôi lần lỡ hẹn trong sự nghiệp trẻ trắc trở của bản thân.

Tác giả: QUANG HUY

Nguồn tin: bongdaplus.vn