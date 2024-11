Điều tra vụ người đàn ông bị còng tay, hành hung trên đường

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông bị giữ và còng tay. Một nam thanh niên được cho là tên T tới mở còng cho người đàn ông thì người này hỏi: "... Tao làm gì sai?". Sau khi được mở còng ở một tay, người đàn ông tiếp tục nhắc lại: "Tao làm gì sai?" và xảy ra xô xát. T đạp vào người đàn ông nhưng không trúng. Lúc này, một nam thanh niên khác mặc áo của Hội chữ thập đỏ Quận 12 yêu cầu T rằng: "Gọi chỉ huy ca trực".

Người đàn ông vừa được mở còng đã nhặt một vật dưới đường thì bị một người ở gần đó khống chế, đè xuống đất. T cũng lao vào đá người đàn ông trong khi người mặc áo chữ thập đỏ thì can ngăn. Người đàn ông sau đó vùng dậy đánh nam thanh niên và bị người xung quanh khống chế, đè xuống đất.

Được biết đoạn clip trên được anh Tr (ngụ Quận 12) ghi lại vào khoảng 23 giờ ngày 10/11/2024 ở ngã tư An Sương (giao lộ giữa QL1 và QL22) thuộc phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Theo anh Tr, người đàn ông bị còng tay trước đó đi xe máy biển số TPHCM lưu thông qua khu vực ngã tư An Sương thì va chạm với một xe tải. Hai bên sau đó nảy sinh cự cãi.

Hiện trường vụ việc (ảnh trích xuất từ camera)

Lúc này một người mặc áo chữ thập đỏ cùng một số người chạy trên 2 xe máy đến. Một người trong số này đã dùng còng số tám còng tay và đánh người đàn ông. Điều đáng quan tâm là người đàn ông có biểu hiện say xỉn, bị khống chế, đưa lên vỉa hè. Công an phường Trung Mỹ Tây sau đó cũng có mặt tại hiện trường để lấy lời khai và đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Bà Trần Thị Kim Oanh, Hội trưởng Hội Chữ thập đỏ Quận 12 cho biết đã nắm bắt được sự việc và đang chờ kết quả xác minh xử lý từ cơ quan công an.

Anh Trần Kỳ Thái, Đội Trưởng Đội sơ cấp cứu lưu động trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Quận 12 khẳng định người mặc đồ Chữ thập đỏ Quận 12 trong đoạn clip chính là mình, còn người thanh niên mặc áo đỏ, dùng còng số tám còng tay người đàn ông chỉ là một người đi theo Đội sơ cấp cứu lưu động Quận 12, không phải là thành viên của Đội sơ cấp cứu lưu động.

Ngoài ra, anh Thái còn cho biết, mình và những người trong Đội đã tới hiện trường vụ va chạm giao thông với nhiệm vụ giữ hiện trường, sơ cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do người đàn ông trên có dấu hiệu say xỉn, không tỉnh táo, đánh các thành viên của Đội. Riêng về chiếc còng số tám, anh Thái cho biết một người trong nhóm đã nhặt được trên đường và chuẩn bị giao nộp cho cơ quan công an.

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: congan.com.vn