Điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất trong vụ 6 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo bệnh viện theo dõi sát, điều trị cho các học sinh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm Hiện tại nhà trường đang phối hợp với các cơ quan y tế tiến hành điều tra nguyên nhân và đánh giá nguy cơ nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh và giáo viên. Những biện pháp can thiệp tiếp theo sẽ được triển khai sau khi có kết quả điều tra cụ thể. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế quận 3 điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo bệnh viện theo dõi sát và điều trị cho các bệnh nhi, đồng thời chỉ đạo HCDC phối hợp Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Trường THPT Lê Quý Đôn tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự.