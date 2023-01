Diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường, tố quỵt tiền không chịu trả

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Người này cho biết Dương Cẩm Lynh đã gia hạn trả nợ từ 1 tháng thành 3 tháng, mỗi lần trả 90 triệu thành 60 triệu đồng. Tuy nhiên đến kỳ trả nợ, người này không liên lạc được với Dương Cẩm Lynh vì điện thoại không nghe, liên tục tắt máy.

Sau đó, Dương Cẩm Lynh cũng khẳng định trong đoạn clip rằng: "Ban đầu đã có thống nhất với nhau rồi thì mới đưa tiền cho tôi chứ, ở đây không có ai giật tiền hết. Tôi chỉ khoá máy vào đúng một ngày đó thôi, hôm sau tôi đã mở lại rồi. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nói không trả cả".

Không lâu sau khi đoạn clip được chia sẻ, phía Dương Cẩm Lynh cũng chia sẻ thêm giai đoạn đó cô cần tiền do hùng vốn kinh doanh mỹ phẩm thất bại. Sau đó, cô có con và sống chủ yếu nhờ vào kinh tế bạn trai. Đến khi cả 2 đổ vỡ, cô không hề có tài sản và một mình nuôi con.

Dương Cẩm Lynh được biết đến là một nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam với nhan sắc xinh đẹp. Cô được biết đến nhiều qua một số bộ phim truyền hình như: Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Mặt nạ máu,...

