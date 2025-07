Đeo dây chuyền vào phòng chụp, người đàn ông tử vong vì bị máy MRI hút mạnh

Máy chụp cộng hưởng từ (MRI) - Ảnh: The New York Times

Tờ New York Times ngày 18-7 dẫn nguồn từ Sở Cảnh sát hạt Nassau (bang New York) cho biết, vào lúc 16h34 ngày 17-7, một người đàn ông đã tử vong tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh Nassau Open MRI ở Westbury, Long Island do mang dây chuyền kim loại vào phòng chụp cộng hưởng từ (MRI) đang hoạt động.

Người này đã tự ý bước vào khu vực thiết bị MRI đang vận hành mà không tuân thủ quy định an toàn, khiến cơ thể lập tức bị hút vào do lực từ cực mạnh.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông không qua khỏi và được xác nhận tử vong lúc 14h36 ngày 18-7.

Theo Viện Quốc gia về kỹ thuật hình ảnh y sinh Mỹ (NIBIB), máy MRI sử dụng nam châm siêu dẫn và sóng vô tuyến để tạo hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể.

Tuy nhiên, bất kỳ vật thể kim loại nào ở gần cũng có thể bị hút mạnh, đủ sức hất văng cả xe lăn. Vì vậy, trang sức, khuyên xỏ hay thiết bị y tế chứa kim loại đều bị cấm khi vào phòng chụp.

Trung tâm Nassau Open MRI hiện vận hành cả hai loại máy: MRI kín truyền thống và MRI mở (thiết kế mở hai bên). Dù sử dụng loại nào, quy định về an toàn với kim loại luôn được đặt lên hàng đầu.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) nhấn mạnh: “Việc sàng lọc kỹ người và vật thể trước khi vào khu vực MRI là cực kỳ quan trọng để đảm bảo không có vật kim loại nào lọt vào vùng từ trường”.

Thực tế cho thấy tai nạn liên quan đến máy MRI không hiếm. Năm 2001, một bé trai 6 tuổi thiệt mạng vì bình oxy kim loại bị hút vào máy MRI.

Năm 2018, một người đàn ông ở Ấn Độ tử vong trong tình huống tương tự. Năm 2023, một y tá ở California bị ép giữa giường bệnh và thiết bị MRI, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Hiện cảnh sát hạt Nassau vẫn đang điều tra vụ việc. Trung tâm Nassau Open MRI chưa có phản hồi chính thức.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn