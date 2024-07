Đến cuối năm 2025, Nghệ An cần 70.000 lao động

Theo kết quả khảo sát của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, từ nay đến hết năm 2025, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đông Nam cần trên 70 nghìn lao động, trong đó 6 tháng cuối năm 2024 là 29.945 người và năm 2025 là 43.445 lao động.

Một số công ty có nhu cầu tuyển lượng lớn nhân viên là: Công ty cần nhiều lao động nhất là Luxshare-ICT Nghệ An, 6 tháng cuối năm 2024 cần khoảng 13.200 lao động và năm 2025 cần 20.000 lao động. Công ty Merry & Luxshare (Việt Nam) 6 tháng cuối năm cần 5.000 lao động và năm 2025 cần 6.000 lao động.

Cuối năm 2025, Nghệ An cần rất nhiều lao động để làm việc tại khu công nghiệp

Công ty giầy Crypress (Việt Nam) 6 tháng cuối năm 2024 cần 2.000 lao động và năm 2025 cần 4.000 lao động. Công ty giầy Andromeda (Việt Nam) 6 tháng cuối năm 2024 cần 1.500 lao động. Công ty công nghệ Runergy (Việt Nam) 6 tháng cuối năm 2024 cần 1.262 lao động và năm 2025 cần 2.000 lao động.

Công ty Everwin Precision (Việt Nam) và Công ty Mareep mỗi đơn vị cần 1.000 lao động 6 tháng cuối năm 2024 và năm 2025 cần thêm 2.000 lao động. Công ty điện tử Ju Teng, 6 tháng cuối năm 2024 cần 600 lao động và sang năm 2025 cần thêm 2.000 lao động. Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam, Công ty may An Nam Matsuoka, Công ty Kyungshin Nghệ An 6 tháng cuối năm 2024 cần 1.500 người (mỗi đơn vị cần 500 người), năm 2025 mỗi doanh nghiệp trên cần thêm 1.000 người.

Xếp tiếp theo là 15 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực may mặc, giày da và điện tử mỗi đơn vị đăng ký tuyển từ 300 - 500 lao động.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn