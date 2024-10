Đêm kinh hoàng lênh đênh trên biển của nữ du khách vụ lật sup tại Phú Quý

Sáng 27-10, nguồn tin tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết lúc 7 giờ 45 phút hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu thành công 1 nữ du khách bị mất tích khi chèo sup bị sóng biển cuốn trôi.

Theo đó, nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim T. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) được tìm thấy cách xa vị trí chiếc sup bị lật.

Nữ du khách T. được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: ND

Chị T. may mắn sống sót, được tìm thấy nhờ mặc áo phao trước lúc sự cố xảy ra và được tìm thấy sáng nay, đưa vào bờ an toàn.

Hiện du khách Nguyễn Ngọc Kim T. được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe.

Lực lượng chức năng huyện Phú Quý và các tàu thuyền đang tiếp tục tìm kiếm nam du khách còn lại là Cấn Hoàng M. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang mất tích từ chiều tối qua sau vụ lật sup.

Video: Nữ du khách chèo sup may mắn được cứu sống

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26-10, nhóm khách 6 người ra bãi biển thuộc xã Long Hải tắm và sử dụng 2 thuyền sup để chèo.

Khi cách bờ khoảng 200 m, do sóng lớn đánh lật thuyền, cả 6 du khách rơi xuống biển.

3 người được cứu sống và 1 du khách tự bơi được vào bờ ngay trong đêm hôm qua.

Như vậy đến nay, 5 trong số 6 nạn nhân đã được cứu sống. Cơ quan chức năng ở Phú Quý đã điều động nhiều xuồng, ca nô, tàu cá cùng ngư dân mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân còn lại của vụ lật sup.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động