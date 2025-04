Danh tính 3 người tử vong trong vụ cháy ở quận 8

Your browser does not support the video tag.

Clip người trong nhà nạn nhân kể lại lúc cháy.

Ngày 2-4, Công an phường Xóm Củi, quận 8 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, hơn 2 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà gỗ lợp tôn, có gác rộng 27 m2 ở đường Mạc Vân, phường Xóm Củi.

Phát hiện cháy, nhiều người trong nhà đã hô hoán dập lửa và tìm cách thoát ra ngoài.

Lúc này trong nhà có 8 người, đây là gia đình có 3 thế hệ sinh sống. Ở tầng trệt, lúc cháy có 3 xe máy, 1 xe điện.

Khi đám cháy bùng lên, người mẹ ở dưới tầng trệt kịp thoát ra ngoài. 4 người khác cũng kịp thoát nhưng 3 người khác kém may mắn hơn.

Bước đầu, cơ quan chức năng 3 người tử vong gồm: H.A.D (46 tuổi), L.T.B.Tr (27 tuổi), V.Đ (6 tuổi). Trong đó Tr và Đ là hai mẹ con.

Xe chữa cháy và lính cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ được điều động đến hiện trường, chia làm nhiều hướng dập lửa.

Căn nhà của chủ căn hộ là bà Lưu Thị Tàu, 80 tuổi.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động