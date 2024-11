“Đánh thức” kinh tế đêm ở Nghệ An bằng lễ hội trên phố đi bộ

Lần đầu có quảng diễn ẩm thực Sen trên phố đi bộ Vinh

Tối 29/11, tại phố đi bộ Vinh, lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen Nghệ An đã chính thức khai mạc. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hàng nghìn người đã tới phố đi bộ để tham gia lễ hội Ẩm thực sen.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, lễ hội là cơ hội tôn vinh nét đẹp truyền thống, biểu trưng cho sự thanh cao, mạnh mẽ của sen.

Đây là lần đầu tiên lễ hội ẩm thực sen được tổ chức tại phố đi bộ Vinh. Ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ sôi động nổi bật tại phố đi bộ, lễ hội ẩm thực sen đang mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm khó quên thông qua ẩm thực từ nguyên liệu sen của Làng Sen quê Bác.

Chương trình lễ hội diễn ra với quy mô lớn, có nhiều tỉnh, thành tham gia, với hàng quý gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm về du lịch, ẩm thực, văn hóa, sản phẩm về sen; đặt dấu ấn về ẩm thực sen trên bản đồ du lịch ẩm thực Việt Nam.

Chương trình này đã biến tuyến phố đi bộ thành phố Vinh thành một điểm nhấn quan trọng, với 70 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Nghệ An cùng các tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

"Lễ hội là sự kiện và là cơ hội ý nghĩa, nhằm để tăng cường quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu du lịch Nghệ An: An toàn – Thân thiện - Mến khách. Cũng là dịp giới thiệu ẩm thực, tôn vinh và phát huy giá trị, thưởng thức những món ngon được chế biến từ nguyên liệu dân dã", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết.

Du khách có những trải nghiệm khó quên thông qua ẩm thực từ nguyên liệu sen.

Phố đi bộ Vinh được vận hành thử nghiệm vào đêm 8/4/2022. Đến tháng 5/2023, Tp. Vinh chính thức khai trương phố đi bộ. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mang theo nhiều kỳ vọng sẽ là điểm nhấn để phát triển du lịch cho thành phố, là mũi nhọn phát triển kinh tế đêm cũng như tăng thêm doanh thu cho các hộ kinh doanh trên các tuyến phố.

Sau khai trương và vận hành thử nghiệm, mỗi tối hoạt động, phố đi bộ Vinh đã thu hút từ 15.000 - 20.000 người tham gia. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội Du lịch và Ẩm thực sen Nghệ An tại phố đi bộ sẽ là chất xúc tác thu hút đông du khách đến hơn trong những ngày cuối tuần.

Nghệ An kích cầu du lịch mùa thấp điểm

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, du lịch Nghệ An mùa thu - đông không thiếu sự lựa chọn hấp dẫn. Nghệ An luôn sẵn có một số sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thời tiết, phù hợp với đối tượng khách, nhất là khách quốc tế.

Với 70 gian hàng, các du khách được chìm đắm trong các sản phẩm từ mọi miền.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên lượng khách đến với Nghệ An không được như kỳ vọng. Vì vậy, năm 2024, vào mùa du lịch thấp điểm, Sở Du lịch Nghệ An đã ban hành nhiều kế hoạch kích cầu du lịch, như tổ chức các sự kiện gắn với hoạt động du lịch văn hóa những tháng cuối năm 2024; tổ chức các hoạt động bên lề kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; các sản phẩm ẩm thực tại các điểm tham quan du lịch mùa thu đông với chủ đề "Trải nghiệm ẩm thực Thu - Đông Nghệ An";…

"Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen hứa hẹn trở thành một sự kiện độc đáo, với nhiều chương trình du lịch, ẩm thực, sản phẩm đa dạng, đặc sắc diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 1/12/2024. Đây cũng là chương trình điểm nhấn để thu hút du khách đến với Nghệ An trong mùa Thu – Đông", Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An nói.

Với hoạt động lễ hội đặc sắc này, Nghệ An kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng kinh tế đêm.

Năm 2024, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023), trong đó 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024, theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách, nhất là mùa thấp điểm.

Ngoài ra, Nghệ An đang tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến du lịch gắn với chuyển đổi số; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển du lịch MICE - loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện…

"Việc hình thành rõ nét các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội của địa phương trong tổng quan phát triển du lịch vùng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch hướng tới khắc phục hạn chế về tính thời vụ. Đây được xem như chìa khóa then chốt tạo ra sức bật mới cho ngành Du lịch Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ", ông Cường nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn