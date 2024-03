Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo: Tuyển Việt Nam bất ổn, trận nào cũng thử nghiệm

"Màn trình diễn đáng thất vọng và thiếu sự chuẩn bị về chiến thuật ở Asian Cup lặp lại trong trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup", huấn luyện viên Bae Ji-won, từng làm trợ lý cho ông Park Hang Seo, nhận xét về trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tối qua (21/3).

Trong vòng chưa đầy 3 tháng, đội tuyển Việt Nam thua Indonesia liên tiếp 2 trận với cùng tỷ số 0-1. So với thất bại ở Asian Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier có cải thiện nhưng chỉ thể hiện được điều đó trong nửa trận đấu và không tạo ra khác biệt rõ rệt về hiệu quả.

Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1.

HLV Bae Ji-won đánh giá đội tuyển Việt Nam "không thể hiện được ý đồ hay phương án chiến thuật nào cả".

Vị chuyên gia người Hàn Quốc phân tích rằng chính sự xáo trộn liên tục trong đội hình của đội tuyển Việt Nam là một phần nguyên nhân. Nhân sự không ổn định dẫn tới lối chơi chưa được định hình rõ ràng.

"Tất cả các đội tuyển tham dự giải đấu lớn thường sử dụng đội hình cố định 70%. Cơ hội được trao cho các cầu thủ mới dựa trên chiến thuật đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, đội hình của đội tuyển Việt Nam thay đổi gần hết. Sự xáo trộn ở hàng thủ cho thấy tính bất ổn trong khâu phòng ngự. Rất nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam tạo ra cảm giác như một cuộc thử nghiệm chiến thuật và đội hình", cựu trợ lý của ông Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam nhận xét.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi mờ nhạt, không rõ ý đồ chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam gây thất vọng khi tỷ lệ kiểm soát bóng cả trận thấp hơn đối thủ, chỉ tung ra được 2 pha dứt điểm và đều không trúng đích. Cả 2 tình huống uy hiếp đó đều chẳng phải những cơ hội rõ ràng. Theo HLV Bae Ji-won, đội tuyển Việt Nam không những không duy trì được tính tổ chức trong phòng ngự như giai đoạn trước mà những pha tấn công nhanh, sắc bén cũng không còn xuất hiện.

"Việc đội tuyển Việt Nam có tiếp tục thử nghiệm trong các trận quan trọng không vẫn là dấu hỏi. Đội tuyển Việt Nam bị cuốn vào ý đồ và cách chơi của Indonesia theo mọi khía cạnh.

Đây là trận đấu đáng thất vọng khi không có cầu thủ nào thể hiện được phẩm chất cá nhân. Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm gặp lại Indonesia trên sân nhà. Nếu không có kết quả tốt ở trận đó, đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội nào cả. Nhiều cổ động viên Việt Nam sẽ thất vọng và nghi ngờ năng lực của HLV Troussier", chuyên gia Bae Ji-won nhận định.

