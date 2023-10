Cựu HLV U23 Việt Nam nói về mức lương 700 triệu và cơ hội với V.League

HLV Gong Oh Kyun từng gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022. Sau khi kết thúc hợp đồng với U23 Việt Nam để tiếp tục theo học bằng Pro, HLV Gong vẫn bày tỏ mong muốn sớm có dịp trở lại Việt Nam làm việc.

Thời gian qua, HLV Gong Oh Kyun nhận được sự quan tâm của một số CLB giàu tiềm lực tài chính, tham vọng ở V.League. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, vị chiến lược gia Hàn Quốc muốn có mức lương lên đến 700 triệu đồng/tháng kèm theo đội ngũ trợ lý người nước ngoài. Điều này tạo nên rào cản lớn để ông trở lại Việt Nam làm việc.

Mới đây, nhà môi giới có chứng nhận FIFA là Juno Kim, Giám đốc Công ty quản lý thể thao Apex, đại diện của HLV Gong Oh Kyun đã lên tiếng khẳng định chiến lược gia này vẫn muốn tái xuất tại môi trường bóng đá Việt Nam nhưng chưa từng có đòi hỏi về mức lương cao đến như vậy. Ngoài ra, HLV Gong Oh Kyun cũng chưa đưa ra ý kiến gì liên quan đến đội ngũ của mình nếu ông làm việc tại V.League trong tương lai. Theo ông Juno Kim, HLV Gong Oh Kyun bị sốc trước thông tin mình đòi hỏi mức lương 700 triệu đồng/tháng.

Được biết, HLV Gong Oh Kyun đang được 2 đội bóng Thủ đô liên hệ cho vị trí thuyền trưởng ở V.League 2023/24. Dẫu vậy, tương lai của cựu thuyền trưởng U23 Việt Nam vẫn đang là dấu hỏi lớn.

“Tôi đã đọc được nhiều tin tức ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra. Tôi vẫn rất thích Việt Nam và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.

Trước khi chọn một CLB, tôi sẽ xem xét nhiều yếu tố, liệu họ có định hướng, triết lý phù hợp với mình không. Tôi vẫn đang chờ những cơ hội đến với mình. Tôi còn nguyên khát khao cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam”, cựu HLV U23 Việt Nam chia sẻ trước truyền thông mới đây.

