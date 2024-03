Cụ ông khuỵu gối chụp ảnh chiều lòng vợ khiến hội chị em bày tỏ niềm ước ao

Ngày nay, sở thích chụp ảnh khi đến các địa điểm du lịch khá phổ biến với nhiều chị em phụ nữ. Thế nhưng, để cho ra đời bức ảnh ưng ý hay không còn phải phụ thuộc vào cái tâm của các ông chồng.

Nếu chồng chụp có tâm, đứng góc nào cũng ra ảnh đẹp, chưa kể chị em còn có thêm cảm hứng để tạo dáng. Trái lại, nếu chồng chụp ảnh không có tâm, mặc trang phục hay tạo dáng đẹp đến mấy cũng bằng thừa.

Cũng liên quan đến việc chụp ảnh cho vợ, mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của cụ ông và cụ bà tại một điểm du lịch.

Theo đó, bà mặc áo dài, đeo túi xách rồi duyên dáng đứng ở một góc. Trước mặt cụ bà là cụ ông đang mải mê chụp ảnh vợ, cụ ông không ngại ngần khuỵu gối, đưa điện thoại ra xa để canh góc chụp đẹp nhất cho vợ. Thậm chí, chụp xong, cụ ông còn đưa cho cụ bà xem lại ảnh để tiếp tục tạo dáng mới.

Đoạn clip ngắn này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú trước tình cảm mà hai ông bà dành cho nhau. Bên cạnh đó, màn chụp ảnh cực có tâm của cụ ông khiến hội chị em không khỏi ao ước rằng: Ước gì chồng mình cũng chụp ảnh có tâm như thế.

"Chồng tôi mà chụp ảnh có tâm thế này, tôi hứa tôi không bao giờ dỗi"

"Từ ngày cưới chồng đến giờ, chồng tôi chưa khi nào chụp cho tôi cái ảnh nên hồn, nhìn khoảnh khắc này chỉ biết ước"

"Cụ ông dễ thương quá, phải yêu chiều vợ lắm nên mới chụp ảnh cực có tâm như thế chứ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn