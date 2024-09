Về vùng tâm lũ hỗ trợ người dân

Trong nước

Hôm nay 14/9, Đoàn Công tác của Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thượng tá Lê Viết Cận - Phó trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp Đoàn thanh niên Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nghệ An, Công ty Cổ phần STAKA và các nhà hảo tâm đã đến tỉnh Yên Bái thăm hỏi, trao tặng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.