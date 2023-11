‘Crush’ của Văn Toàn toả sáng ở giải nữ Quốc gia 2023

Tâm điểm của vòng 4 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023 là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và TP.HCM I. Với sức trẻ và sự linh hoạt, Than KSVN gây ra không ít khó khăn cho đương kim vô địch TP.HCM I. Tuy nhiên, đại diện phía Nam lại có sự hiệu quả trên mặt trận tấn công. Đội bóng này tổ chức lối chơi mạch lạc, tạo ra được cơ hội nhưng Thuỳ Trang hay Tuyết Ngân lại bỏ lỡ đáng tiếc. Nhưng cô trò HLV Kim Chi cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút 44, từ pha đá phạt góc thông minh của Hồng Nhung, Cù Thị Huỳnh Như băng vào vô-lê chuẩn xác mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM I.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng vùng mỏ vẫn thiếu một chút sắc sảo trong những tình huống quyết định để có thể ghi bàn. Ngay cả khi cơ hội đã rõ ràng, Than KSVN vẫn bỏ lỡ khó tin. Phút 88, trọng tài xác định Cù Thị Huỳnh Như phạm lỗi với Nguyễn Thị Thuý. Các cầu thủ Than KSVN gặp nhiều áp lực trên chấm phạt đền. Dương Thị Vân không thể đánh bại Kim Thanh trên chấm đá phạt đền. Chung cuộc, TP.HCM I giành chiến thắng 1-0 và có được ngôi đầu bảng sau vòng 4.

Hà Nội I được dự báo sẽ găp không ít khó khăn trước Thái Nguyên T&T trong trận đấu đầu tiên tại vòng 4. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô sớm có được điều mình cần. Phút thứ 10, trong tình huống tranh chấp lộn xộn trước khung thành đội bóng xứ chè, Trần Thị Nhung (12) bất ngờ đá phản lưới nhà, tặng bàn thắng mở tỉ số cho đội Hà Nội I. 2 phút sau, Thanh Nhã tăng tốc ấn tượng trước khi tạt bóng để Hải Yến đánh đầu nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, nỗ lực Thái Nguyên T&T đã được đền đáp. Phút 53, Hoài Lương có pha phối hợp đá phạt với Mỹ Anh, tiền vệ này dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Thái Nguyên T&T. Nhưng bàn thắng đẹp mắt của Kim Anh ở phút bù giờ mới là bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội I.

Ở trận đấu còn lại của lượt đấu sớm, Sơn La có bàn mở tỉ số từ cú sút ấn tượng của Hoài Vy ngay phút thứ 6. Nhưng rồi, sai lầm đáng tiếc của thủ thành Minh Ánh tạo điều kiện để Như ý ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho TP.HCM II ở phút bù giờ của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, tình thế thay đổi khi TP.HCM II tấn công hiệu quả. Họ ghi thêm 3 bàn và giành chiến thắng với tỉ số 4-1 trước Sơn La.

Trong trận đấu cuối cùng vào lúc 17h00, Hà Nội II thi đấu cố gắng và họ nỗ lực để không thủng lưới sớm. Nhưng các cầu thủ áo đỏ cũng chỉ đứng vững được 27 phút. Lan Anh mở tỉ số cho Phong Phú Hà Nam với cú sút cận thành. Phút 38, Lê Thị Kim Oanh đá phản lưới nhà trong nỗ lực truy cản đối phương và khiến Hà Nội II bị dẫn trước 2 bàn. Trong hiệp 2, không có thêm bàn thắng nào được ghi và Phong Phú Hà Nam giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng trẻ Thủ đô.

Tác giả: QUANG HUY

Nguồn tin: bongdaplus.vn