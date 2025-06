Công an Nghệ An bắt đối tượng gây ra 06 vụ cướp giật tài sản người đi đường

Trong tỉnh

Ngày 20/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1999), trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là đối tượng đã gây ra 06 vụ cướp giật 08 chiếc điện thoại di động của người đi đường.