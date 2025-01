Con bí mật từ Nhật về Việt Nam, giả làm khách khiến bố mẹ sững sờ

Your browser does not support the video tag.

Bố mẹ sững sờ đến 'xịt keo' khi con gái bất ngờ trở về từ Nhật Bản Lương Hậu (27 tuổi, Thái Bình) tranh thủ 4 ngày nghỉ, bí mật đặt vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam thăm gia đình. Cô đóng giả khách đến nhà, khiến phụ huynh không nhận ra.

“Thấy các bạn đi nước ngoài về nhà bất ngờ bố mẹ không nhận ra giọng mà mình không tin. Giờ thì bố mẹ mình quên giọng con gái là có thật”, Lương Hậu (27 tuổi, Thái Bình) hài hước mở đầu video hút hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok.

Cuối tháng 11/2024, Hậu - đang làm việc trong ngành thực phẩm tại thành phố Osaka (Nhật Bản) - chuyển công ty và được nghỉ 4 ngày. Cô quyết định mua vé máy bay về Việt Nam để tạo bất ngờ cho gia đình.

Sau khi hạ cánh ở sân bay Nội Bài, Hậu nhanh chóng bắt taxi về quê tại xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chỉ còn cách nhà vài cây số, cô gọi điện báo tin cho vợ chồng chị gái.

Thế nhưng, cả nhà đều đinh ninh tới Tết Nguyên đán Hậu mới về, cô nói đến lần thứ 5 cũng không ai tin. Bất đắc dĩ, Hậu phải nhờ tài xế xác nhận.

Biết Hậu có ý định “thử lòng” bố mẹ, chị gái và anh rể đồng ý phối hợp. Trên đường về nhà, họ tình cờ gặp thím dâu. Thấy ngờ ngợ, thím hỏi chị gái Hậu: “Hậu về à?”. Dù chị cô lắc đầu, thím vẫn kêu sao quá giống cháu gái.

“Lúc đó, mình nghĩ khi về, bố mẹ cũng sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng những gì diễn ra sau đó khiến mình kinh ngạc”, cô gái 27 tuổi kể với Tri Thức - Znews.

Lương Hậu (áo trắng, hồng) bên cạnh bố mẹ và người thân.

Bước vào nhà, Hậu đeo kính, bịt khẩu trang kín mít, giả làm bạn của anh rể. Cô cố tình không thay đổi giọng nói, thử xem bố mẹ có nhận ra con gái hay không.

“Chú ơi, nhà chú có thịt chuột đúng không?”, Hậu cất lời khi thấy bố đứng ở cửa bếp. Dù chưa định thần được “vị khách lạ” này ở đâu ra, cha cô vẫn đáp: “Ừ”.

Đang nấu ăn, mẹ Hậu cũng ngạc nhiên, không hiểu cô gái trước mặt là ai mà xông vào tận đây.

Thấy bố bối rối nói: “Chưa nhận ra cháu là ai”, Hậu tiếp tục hỏi đùa: “Cháu thích ăn thịt chuột, có đủ cho cháu ăn không chú?”.

“Lúc đấy, bố mẹ mình nghĩ thầm chưa từng gặp vị khách nào vô duyên đến vậy. Nhưng vì phép lịch sự, hai người vẫn mời mình ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình”, cô kể lại.

Anh rể Hậu chứng kiến cuộc tương tác gượng gạo giữa 3 người, cứ đứng cười tủm tỉm. Lúc này, Hậu mới cởi mũ, tháo khẩu trang ra nhưng bố mẹ cô không chú ý.

Bố mẹ Hậu luôn mong ngóng con gái về thăm gia đình.

“Bố mẹ nhìn xem ai về kìa”, sau câu nói của con rể, bố mẹ Hậu mới giật mình ngước lên. Cả hai há hốc miệng kinh ngạc, không nghĩ con gái lại về lúc này.

Mẹ Hậu đi từ sững sờ đến xúc động, liên tục lấy tay “đánh” vào vai chồng. Sau đó, bà mới vỡ òa trách yêu con gái: “Sao về mà không báo trước”.

Bữa cơm gia đình tối đó rộn ràng tiếng cười sau cuộc hội tụ bất ngờ.

Trong 4 ngày ở Việt Nam, Hậu bám riết lấy mẹ và cho bố… ra rìa. Biết con gái mê thịt chuột, hôm nào trên mâm cơm nhà cô cũng có món này.

“Bình thường, nhà chỉ có bố mẹ mình, ăn uống cũng đơn giản. Nhưng mỗi lần mình về, chi tiêu cho bữa cơm cũng ‘sang’ hơn, món ngon gì bố mẹ cũng thúc mình ăn vì sợ con gái gầy”, cô chia sẻ.

Lương Hậu trở lại Nhật Bản vào tháng 12/2024. Ở xứ sở hoa anh đào, người dân đón Tết Dương lịch nên đợt Tết Ất Tỵ sắp tới, cô không được nghỉ.

Tuy nhiên, trong 5 năm xa xứ làm ăn, Hậu chưa từng đón Tết ở Việt Nam. Những lần cô về, đều là vào ngày thường. Bởi vậy, cô quyết định xin nghỉ phép để về nhà ăn Tết 2025 cùng gia đình.

Hậu mua vé khứ hồi giá 15 triệu đồng, bay về Việt Nam hôm 23/1. Cô mua nhiều thịt bò và cua tuyết để mang về biếu bố mẹ ăn thử.

“Được về hơn một tuần, mình sẽ chỉ ở nhà, đi chợ Tết, đón giao thừa cùng bố mẹ. Nghĩ thôi cũng thích vì 5 năm rồi mình chưa được tận hưởng không khí đầm ấm này”, cô chia sẻ.

Tới mùng 3 Tết, Hậu sẽ trở lại Nhật Bản để kịp bắt nhịp công việc. Mỗi năm, cô có thể về thăm nhà 1-2 lần.

“Những phút giây ở cạnh người thân là động lực lớn nhất để mình cố gắng làm việc, sớm có ngày trở về bên gia đình”, cô bày tỏ.

