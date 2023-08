Có một Đoàn Văn Hậu trưởng thành và đáng tin cậy ở CLB Công an Hà Nội

Mẫu cầu thủ thực dụng

Nếu có ngôi sao nào của bóng đá Việt Nam khiến người hâm mộ Đông Nam Á cay cú nhất, đó hẳn nhiên là Đoàn Văn Hậu. Không phải Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh, những người thường lập công giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở đấu trường khu vực, Đoàn Văn Hậu mới là cái tên gây ức chế nhất cho đối thủ, từ trong đến ngoài sân cỏ. Sở dĩ có điều này bởi vì Đoàn Văn Hậu là mẫu hậu vệ thực dụng và già dặn đáng kinh ngạc.

Từ vài năm trước, ngôi sao 24 tuổi này đã biết cách chơi tiểu xảo, vào bóng dằn mặt đối thủ trong các trận đấu quan trọng của U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. Không quá lời nếu nói rằng Đoàn Văn Hậu mang trong mình hình bóng của các hậu vệ Argentina, những người nổi tiếng… chơi xấu nhưng đạt hiệu quả cao. Họ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu hết mình theo đúng nghĩa đen và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ đội nhà.

Rất khó để phán xét phong cách chơi bóng của Đoàn Văn Hậu tốt hay xấu. Với đội nhà, lối chơi máu lửa, không ngại va chạm của Đoàn Văn Hậu là điều hầu hết người hâm mộ đều mong đợi và ủng hộ. Ngay cả khi quyết liệt hơn mức cần thiết, anh vẫn được bảo vệ. Ngược lại, các đối thủ đương nhiên không chấp nhận điều đó và mô tả Đoàn Văn Hậu như mẫu cầu thủ “chém đinh, chặt sắt” và luôn tìm cách triệt hạ cầu thủ của họ.

Câu chuyện ở đây đơn giản là góc nhìn. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất qua việc người hâm mộ Indonesia chính là những người “tấn công” Đoàn Văn Hậu nhiều nhất. Cần biết rằng, Indonesia vốn là đội bóng nổi tiếng đá rắn - thậm chí là đá bạo lực nhất ở Đông Nam Á, nhưng người yêu thích họ lại không chịu nổi phong cách của Đoàn Văn Hậu vì anh khoác áo đại kình địch của họ, đội tuyển Việt Nam. Từ SEA Games cho đến AFF Cup trong những gần đây, Indonesia cứ gặp Việt Nam là thua cay đắng. Và Đoàn Văn Hậu luôn là tâm điểm trên sân. Cho dù còn rất trẻ, nhưng hậu vệ này cực kỳ già dơ. Anh biết cách để “bẫy” những cái đầu nóng bên phía Indonesia và đem lại lợi thế cho các tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, Đoàn Văn Hậu không thể duy trì mãi phong cách chơi bóng đó nếu muốn tiến lên đẳng cấp cao hơn. Ở các giải đấu tầm cỡ châu lục, hậu vệ này đối mặt với các đối thủ nhanh hơn, khỏe hơn và không thiếu kinh nghiệm. Các thủ thuật của anh trở thành phản tác dụng. Về lâu về dài, khi hiệu quả không còn, Đoàn Văn Hậu có thể bị chính người hâm mộ nước nhà quay lưng.

Đó là lý do tại sao anh dần dần thay đổi khi bước sang chương mới của sự nghiệp: gia nhập CLB Công an Hà Nội trước mùa giải 2023. Tại đội bóng ngành Công an, Đoàn Văn Hậu trưởng thành trông thấy, và nhờ đó, anh cũng trở nên đáng tin cậy hơn.

Đoàn Văn Hậu trưởng thành hơn trong màu áo Công an Hà Nội.

Người cận vệ đa năng

Sự trưởng thành của Đoàn Văn Hậu thể hiện rõ qua việc anh viết “tâm thư” xin lỗi người hâm mộ sau các thất bại, sau các tình huống phạm lỗi gây tranh cãi. Đó là dấu hiệu cho thấy hậu vệ này sẵn sàng đứng lên nhận trách nhiệm, và tỏ rõ thiện chí thay đổi hình ảnh bản thân. Đời sống cá nhân cũng cho thấy sự khác biệt của Đoàn Văn Hậu. Nổi lên từ rất sớm và có đầy đủ các tố chất trở thành siêu sao của làng bóng đá, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn luôn giữ kín đời sống cá nhân. Chuyện tình với người đẹp Doãn Hải My thể hiện sự chững chạc và nghiêm túc của hậu vệ quê Thái Bình, khi họ hẹn hò trong bí mật suốt 2 năm trước khi công khai. Cách đây ít ngày, Đoàn Văn Hậu kỷ niệm 3 năm ngày yêu Doãn Hải My một cách đơn giản, không phô trương.

Ở hàng thủ của CLB Công an Hà Nội mùa này, không ai đáng tin cậy như Đoàn Văn Hậu. Từng vật lộn với chấn thương gần 2 năm, nhưng ngôi sao quê Thái Bình đã vượt qua khó khăn để thi đấu ổn định hơn. Anh là một trong các trụ cột ra sân nhiều nhất của Công an Hà Nội tại V.League 2023, với tổng cộng 17 trận đấu. Văn Hậu chỉ vắng mặt 2 trận vì lý do thể lực và bị treo giò (nhận 3 thẻ vàng).

Sở trường của Đoàn Văn Hậu là hậu vệ cánh trái, nhưng anh cũng có thể chơi cực hay ở vị trí trung vệ. Nhờ thế, anh trở thành mắt xích yêu thích của HLV Flavio Cruz. Không quá lời khi nói rằng Đoàn Văn Hậu giống mẫu hậu vệ cánh hiện đại trên thế giới hiện nay, những người có thể bó vào trong như tiền vệ khi dâng cao, tạo ra quân số áp đảo cho đội nhà ở các khu vực nhất định trên sân. 5 pha kiến tạo thành bàn là minh chứng rõ nét về đẳng cấp của hậu vệ này. Tại V.League 2023, không có hậu vệ nào kiến tạo nhiều hơn Văn Hậu.

Điều đáng tiếc duy nhất của Đoàn Văn Hậu là anh chưa có bàn thắng nào trong mùa giải xuất sắc và ổn định bậc nhất sự nghiệp. Anh vẫn còn cơ hội để ghi dấu ấn trong trận quyết định với Thanh Hóa. Không có gì hoàn hảo hơn nếu Đoàn Văn Hậu ghi bàn, góp phần giúp Công an Hà Nội đánh bại Thanh Hóa và lên ngôi vô địch V.League 2023.

Trở thành tấm gương cho cầu thủ nhí Năm 2023 cũng đánh dấu một hoạt động đặc biệt với Đoàn Văn Hậu, đó là trở thành khách mời buổi lễ khai mạc và công bố nhà tài trợ của giải bóng đá U9 toàn quốc. Tại đây, hậu vệ của Công an Hà Nội đã cầm mirco phát biểu truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí. Trong ánh mắt anh hiện rõ sự tự hào khi trở thành tấm gương cho các cậu nhóc muốn theo đuổi bóng đá. “Tôi cũng như các cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam đều bắt đầu vào con đường bóng đá từ những giải đấu như thế này. Đây là bước đệm cho chúng tôi đến với cầu thủ chuyên nghiệp. Đối với các em ngồi đây, các em còn trẻ, phải luôn luôn cố gắng, phấn đấu. Đây là giải đấu bổ ích cho các em phát triển, hướng tới trở thành những cầu thủ chủ chốt cho đội tuyển quốc gia sau này”, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết.

