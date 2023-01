Cơ hội nào để đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022?

Đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, trong trận đấu các học trò của HLV Park Hang Seo bị ngắt mạch 7 trận toàn thắng tại AFF Cup trên sân nhà Mỹ Đình.

Đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0 trước Thái Lan trong hiệp 1 nhờ bàn thắng của Tiến Linh. Dù vậy, 2 bàn thắng của Poramet Arjvirai và Peeradol Chamrasamee giúp Thái Lan lật ngược thế cờ. Dù Văn Thanh ghi bàn trong những phút cuối, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn gặp bất lợi.

Việt Nam 2-2 Thái Lan

Để lên ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam buộc phải đánh bại Thái Lan ở trận lượt về trên sân đối thủ vào ngày 16/1 tới. Nếu không thể thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam phải hòa với tỷ số 3-3 trở lên.

Còn trong trường hợp hòa 2-2, hai đội sẽ kéo nhau vào hiệp phụ. Tại đây, luật bàn thắng trên sân khách không còn có hiệu lực. Nếu tiếp tục không thể phân thắng bại ở hiệp phụ, hai đội phải đá luân lưu để tìm ra nhà vô địch.

Đội tuyển Thái Lan có lợi thế ở trận lượt về trên sân nhà bởi nếu giành chiến thắng, hoặc chỉ cần hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1, thầy trò HLV Alexandre Polking sẽ giành chức vô địch.

HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ nỗ lực hết sức ở trận lượt về vào ngày 16/1. "Chúng ta thắng 1-0 là vô địch mà. Tại sao lại bi quan như vậy? Có đội mạnh, đội yếu, nhưng không có đội nào hoàn thiện cả. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức...

Chúng ta cũng biết là có luật bàn thắng sân khách ở AFF Cup 2022. Đội tuyển Thái Lan có lợi nhưng chúng tôi không từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi trên đất Thái Lan", ông thầy Hàn Quốc chia sẻ.

Tiến Linh đã có 6 bàn ở AFF Cup 2022. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trên sân nhà Thammasat tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã toàn thắng các trận sân nhà gặp Philippines (4-0), Campuchia (3-1) và Malaysia (3-0). Ở trận nào, Theerathon Bunmathan cũng ghi 3 bàn trở lên vào lưới đối thủ.

Trong khi đó, lần gần nhất thắng trên sân Thái Lan của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup đã diễn ra cách đây 15 năm. Đó là chiến thắng 2-1 tại Rajamangala ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Sau đó đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 ở sân Mỹ Đình trong trận lượt về để lần đầu vô địch AFF Cup.

