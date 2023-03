CLIP: Vào tận đường băng đấu súng với cảnh sát để cướp hơn 32 triệu USD

Vụ cướp táo tợn xảy ra ngay khi một chiếc máy bay vừa từ Miami, bang Florida (Mỹ), hạ cánh xuống đường băng sân bay quốc tế Arturo Merino Benítez ở thủ đô Santiago của Chile hôm 8-3.

Hãng AP mô tả trên chuyến bay thuộc hãng hàng không Latam có 32,5 triệu USD tiền mặt đang được chuyển lên một chiếc xe tải bọc thép để sau đó chuyển tới một số ngân hàng ở Chile.

Lúc này, có khoảng 10 tên cướp được trang bị vũ khí hạng nặng, đã vào sân bay bằng 3 phương tiện sau khi trói một nhân viên bảo vệ.

Giới chức Chile cho biết đã diễn ra cuộc đấu súng khốc liệt giữa các nhân viên an ninh và bọn cướp. Hậu quả khiến 2 người thiệt mạng, bao gồm một nhân viên an ninh và một tên cướp. Còn hành khách không ai hề hấn gì.

Nhà chức trách Chile điều xe bọc thép tới sân bay khi xảy ra đấu súng với bọn cướp 32,5 triệu USD. Ảnh: AP

Những tên cướp khác chạy trốn. Hai chiếc xe bị đốt cháy sau đó đã được tìm thấy gần hiện trường vụ đấu súng.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy những lỗ đạn bắn trên chiếc máy bay Delta đậu cạnh chiếc máy bay mục tiêu Latam.

Một video khác ghi lại khoảnh khắc đấu súng giữa lực lượng an ninh và bọn cướp trong đó có thể nghe thấy rõ nhiều tiếng súng vang lên.

Khoảnh khắc đấu súng giữa nhân viên an ninh Chile với bọn cướp hôm 8-3. Nguồn: MXH

Đây không phải là lần đầu tiên sân bay ở thủ đô của Chile trở thành mục tiêu của bọn trộm cướp.

Vào năm 2020, những tên trộm đã đánh cắp khoảng 15 triệu USD từ một nhà kho ở sân bay. Vụ việc xảy ra 6 năm sau một vụ trộm 10 triệu USD với cách thức tương tự.

Tổng thống Chile Gabriel Boric đã bày tỏ lo ngại về vụ cướp mới nhất và cảnh báo "sự bất an sẽ khiến mọi thứ khác lung lay".

