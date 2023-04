Clip: Kinh hoàng cảnh 3 mẹ con bị cửa sổ kính đập trúng vào đầu

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 31/3, tại Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cửa sổ kính bất ngờ rơi xuống đập vào người mẹ cùng hai đứa con đang đứng dưới một tòa dân cư. Cú đập mạnh khiến cả 3 mẹ con ngã gục xuống đất. Ngay lập tức, những người dân gần đó đã gọi cảnh sát và xe cứu thương tới hiện trường.

Người mẹ bị vỡ xương sọ và vai nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nạn nhân đã được nhập viện điều trị. Hai đứa trẻ may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn