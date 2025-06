Clip chồng tâm sự với di ảnh vợ khiến dân mạng vừa xem vừa khóc: Tiết lộ câu chuyện đau xót phía sau

Mới đây trên mạng xã hội, nhiều người ứa nước mắt khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông còn khá trẻ tuổi, đang đứng trước bàn thờ vợ. Người này dường như có uống một chút rượu, sau đó, anh nhìn di ảnh vợ, mỉm cười dịu dàng, thủ thỉ tâm sự như thể người vợ vẫn đang ở đối diện.

“Sao chỗ vợ có bông hoa đẹp vậy ta?”, người chồng tự hỏi. Sau đó, anh thắp nhang cho vợ, vẫy tay nói: “Đi ngủ nha, tạm biệt, chúc vợ ngủ ngon”, rồi lại nhìn vào di ảnh vợ và cười, lưu luyến không thôi.

Đoạn clip khiến nhiều người vừa xem vừa khóc, xót xa trước tình cảnh đôi vợ chồng phải âm dương cách biệt quá sớm. “Nhìn cách anh nói chuyện là biết anh thương vợ ra sao, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể che giấu được. Thương 2 vợ chồng, chúc anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn”, một cư dân mạng bình luận.

Your browser does not support the video tag.

Clip anh Bình đứng tâm sự trước di ảnh vợ khiến nhiều người xót xa. (Clip: Phạm Ngọc Bình)

Được biết, người đàn ông trong đoạn clip là anh Phạm Ngọc Bình (sinh năm 1993, quê ở Bình Thuận). Đoạn clip được camera của gia đình ghi lại, sau đó, anh Bình đăng lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Người đàn ông rất bất ngờ khi khoảnh khắc đó được cộng đồng mạng quan tâm. Anh cảm thấy được xoa dịu khi đọc những bình luận an ủi, động viên của mọi người.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Bình cho biết anh và vợ kết hôn năm 2018, có một bé gái hiện được 6 tuổi. Năm 2020, vợ anh Bình không may mắc bệnh hiểm nghèo. Hai vợ chồng phải gửi con nhờ ông bà trông giúp để đưa nhau đi điều trị bệnh ở khắp các bệnh viện lớn, nhỏ.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, vợ anh Bình bị liệt, phải nằm một chỗ. Anh Bình đã đồng hành cùng vợ suốt những ngày tháng điều trị ở bệnh viện lẫn ở nhà, trở thành đôi tay, đôi chân của bà xã, lo toan, chăm sóc cho chị từ miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, hỗ trợ chị tập vật lý trị liệu. Có giai đoạn, sức khỏe của vợ anh Bình đã tốt lên, có thể ngồi dậy được, nói rõ ràng hơn.

Thế nhưng cuối năm 2024, bệnh tình của vợ anh Bình lại tái phát. Sau thời gian cố gắng điều trị, chị đã qua đời vào tháng 3/2025. Đến hiện tại, anh Bình vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, song người đàn ông mỗi ngày vẫn tự nhủ lòng phải vững tâm để nuôi dạy con gái thật tốt và trở thành chỗ dựa cho bố mẹ.

"Bạn là một người chồng tốt, đã hết lòng chăm sóc cho vợ lúc hoạn nạn, tiếc là số phận đã quá nghiệt ngã với hai bạn. Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, hãy sống thật tốt, nuôi dạy con gái trưởng thành để vợ bạn được yên nghỉ ở nơi xa nhé", cư dân mạng tiếp tục động viên anh Bình.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn