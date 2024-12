Chồng trẻ Hà Nội làm điều bất thường trong sân nhà, ai ngờ khiến cả gia đình bỗng dưng nổi tiếng

Không chỉ để đảm bảo an ninh, camera trong nhà còn ghi lại nhiều khoảnh khắc thú vị của gia đình, được cả người trong cuộc lẫn cư dân mạng thích thú. Đây cũng là lý do mà thời gian gần đây dân tình đang chia sẻ rầm rộ loạt clip được trích xuất từ camera ghi lại cảnh tượng ở góc sân của một cặp vợ chồng trẻ.

Trong những clip này, hai vợ chồng thường xuyên bày trò nghịch ngợm và trêu đùa lẫn nhau ở góc sân. Chẳng hạn như anh chồng từ trong nhà ra bỗng đá vợ một cái rồi chạy biến đi khiến cô vợ đuổi theo để “trả đũa”, như 2 vợ chồng vật cổ nhau ra giữa sân còn em bé nhìn bố mẹ đầy ngơ ngác, như cô vợ đá dép vào chồng rồi dép mắc luôn lên cây khiến chồng phải trèo lên lấy,... Có thể nói, nhờ loạt clip với nội dung "vô thưởng vô phạt" trêu nhau này mà 2 vợ chồng trẻ bỗng nổi tiếng khắp MXH, mỗi clip thu về từ 3-5 triệu view, một con số mà người đầu tư làm nội dung bài bản cũng chưa chắc có được.

Your browser does not support the video tag.

Những clip hàng triệu lượt xem của cặp đôi (Nguồn: @qulofamily)

Phía dưới những clip của cặp đôi, cư dân mạng liên tục bày tỏ sự thích thú. Ai nấy đều nhận xét cặp đôi cùng tần số, cùng sự hài hước nên người xem cũng thấy vui lây. Thậm chí hội FA còn đòi kết hôn ngay sau khi xem những khoảnh khắc của đôi vợ chồng trẻ.

“Đây gọi là yêu người cùng tần số nè”, “Tui đang buồn mà vào trang 2 vợ chồng nhà này thấy hạnh phúc lây luôn á trời”, “Ông chú độc thân 34 tuổi đã xem và cười”, “Lấy chồng có được như này thật không mọi người để sang ráng kiếm 1 anh cùng tần số như này nào”, “Ê nha! Nhìn anh chị này tự dưng muốn có chồng ngang vậy đó”, “Em bé nhà này kiểu: Tôi trưởng thành nhất cái nhà này rồi! Quá mệt với ông bà bô”, “Mát mát tẻn tẻn vậy mà vui”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Cư dân mạng nói đùa rằng người trưởng thành nhất trong nhà này chính là... em bé

Được biết nhân vật chính trong series này là cặp vợ chồng Nguyễn Hải Quang (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Thu Loan (sinh năm 2000) - chủ nhân kênh Qulo Family, hiện đang có hơn 100k người theo dõi. Cả hai vợ chồng Quang đều đang là công nhân và sống ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Hải Quang và Thu Loan

Vợ chồng Quang và Loan kết hôn từ cuối tháng 5/2023, tính đến hiện tại đã khoảng 1,5 năm. Tháng 7/2023, trong một lần cùng nhau rửa xe ở sân, 2 vợ chồng có những khoảnh khắc vui đùa nghịch ngợm nên Quang đã cắt ra từ camera và đăng lên MXH. Video đó vô tình viral và được cư dân mạng đón nhận tích cực.

“Từ đó tụi mình quyết định chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của 2 vợ chồng và gia đình hơn với mục đích lan tỏa năng lượng hôn nhân tích cực đến mọi người” - cặp đôi cho biết.

Cặp đôi đã kết hôn được 1,5 năm và có 1 em bé dễ thương

Song ngoài sự thích thú hay “xin vía”, những clip của Quang và Loan cũng phải nhận một số ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cặp đôi phải có kinh tế khá giả mới thong thả như vậy được, có người lại khẳng định đây là diễn và làm content còn sự thật thì chưa biết thế nào.

Chia sẻ về chủ đề này, Quang nói: “Mạng xã hội là nơi tự do ngôn luận nên ngay từ đầu, nhà mình cũng xác định khi chia sẻ lên mạng thì sẽ có những ý kiến trái chiều. Nhà mình luôn tôn trọng điều đó nhưng cũng nhìn nhận vấn đề theo hướng vui vẻ và tiếp tục chia sẻ những điều tích cực.

Hầu hết các video được đăng tải đều được cắt từ camera và là khoảnh khắc đời thường. Từ ngày làm kênh thì nhà mình hay trêu đùa và thể hiện tình cảm với nhau hơn nhưng gần đây vợ mình bắt đầu đi làm trở lại nên 2 vợ chồng cũng ít có thời gian hơn. Ngoài ra cũng có một số video là làm content và những video đó đều quay bằng điện thoại, hoàn toàn khác với đoạn cắt từ camera”.

Ngày đầu tiên Loan hết chế độ thai sản và đi làm trở lại, Quang nhìn khoảnh khắc vợ bế con khi đi làm về mà rơi nước mắt. "Hỏi ra thì chồng bảo thương hai mẹ con, đang ở nhà chăm nhau thì phải đi làm…" - Loan chia sẻ

Về cuộc sống hôn nhân, Quang tâm sự rằng 2 vợ chồng may mắn cùng tần số, ngang tầm từ học thức đến ngoại hình, sự lương thiện, sự biết ơn và tư tưởng sống nên gần như không có cãi vã hay bất đồng quan điểm gay gắt gì. Hiện tại cả hai đều hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.

Dẫu vậy cặp đôi trẻ cũng có những áp lực nhất định, cụ thể là về kinh tế: “Sau khi kết hôn thì vợ mình có em bé. Do thai yếu nên vợ phải ở nhà để giữ thai và liên tục đi bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho cả 2 mẹ con. Cùng lúc đó, công việc của mình cũng gặp khó khăn, việc ít và lương thấp.

Nhưng bù lại mình có thời gian chăm sóc và chơi với vợ nhiều hơn. Bây giờ trộm vía em bé được sinh ra rất đáng yêu và hay cười, chắc hẳn vợ mình đã có một thai kỳ hạnh phúc. Bọn mình vẫn luôn chia sẻ, động viên nhau và đồng hành vượt qua giai đoạn đó nên càng thấu hiểu nhau cũng như trân trọng mọi thứ đang có”.

Một số khoảnh khắc khác của gia đình nhỏ



Tác giả: Huyền Trang - Ảnh: NVCC

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn