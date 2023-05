Cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch gần 980 tỷ đồng

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa (34 tuổi, trú huyện Hòa An) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo cáo buộc, tháng 5/2022, Nghĩa được một phụ nữ tên Sofia (còn gọi là Ngọc, sống tại Philippines) nhờ mở các tài khoản ngân hàng và trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.

Sau khi dùng CCCD của mình mở 3 tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MBbank, Nghĩa cung cấp thông tin cho Ngọc qua nhóm chat trên Telegram. Được trả thù lao, Nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân, bạn bè mở thêm tài khoản tại 3 ngân hàng trên.

Hoàng Văn Nghĩa khai thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen ở Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ chi phí, anh ta được Ngọc trả 60-70 triệu đồng/tháng.

Khám xét đối với bị can, CQĐT tạm giữ 123 SIM, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, hơn 123 triệu đồng...

Kết quả sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, nhà chức trách xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 978 tỷ đồng.

