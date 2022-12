Chiếc xe đạp bay lơ lửng trên không trung khiến nhiều người tròn mắt ngạc nhiên

Your browser does not support the video tag.

(Video: Chiếc xe đạp lơ lửng trên không trung khiến nhiều người ngạc nhiên. Nguồn: Yến Nhi)

Theo đoạn clip ghi lại, không hiểu vì lý do gì mà một chiếc xe đạp có thể bay lơ lửng trên không trung.

Ngay lập tức, nhiều người đã đổ xô bàn luận về sự việc này. Không ít dân mạng thắc mắc làm sao chiếc xe đạp lại có thể tự động bay cao, treo lơ lửng trên không trung như thế.

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng đây là một sản phẩm của photoshop. Tuy nhiên, có rất nhiều bình luận cũng cho rằng, chiếc xe này đã được buộc vào một con diều sáo, bị diều sáo kéo lên nên mới có cảnh tượng như trên. Được biết, diều sáo là loại diều có kích thước lớn, có thể kéo được các vật nặng lên không trung.

Hiện, đoạn clip này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cư dân mạng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn