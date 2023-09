Chia sẻ mô hình điều phối, quản lý cơ sở dữ liệu hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Thái Hữu Liêu – Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc hội nghị

Nghệ An cũng như tỉnh Quảng Trị là nơi giao tranh ác liệt trong các cuộc chiến tranh. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Chính quyền, Quân đội và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tập trung mọi nỗ lực cùng nhau xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh nhằm khai hoang, phục hóa để canh tác, sản xuất phục vụ đời sống nhân dân.

Theo đánh giá tác động của Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC), 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định là bị ô nhiễm bom mìn vật nổ, trong đó diện tích ô nhiễm bom mìn vật nổ là 278.528,20 ha, chiếm 16,89% diện tích của tỉnh. Có thể nói, mức độ ô nhiễm bom mìn, vật nổ ở Nghệ An khá nặng nề. Với nguồn lực hạn chế, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Nghệ An đã và đang là mối tiềm ẩn, đe dọa tính mạng của nhân dân.

Đại diện Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị chia sẻ về mô hình, kinh nghiệm trong công tác quản lý, chia sẻ thông tin dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau chia sẻ mô hình, kinh nghiệm trong công tác quản lý, chia sẻ thông tin dữ liệu; hoạt động điều phối, giải phóng đất đai; mô hình và hướng tiếp cận các nhà tài trợ phi Chính phủ nước ngoài để tranh thủ vận động, kêu gọi trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh làm giảm thiểu rủi ro bom mìn, vật nổ. Qua đó, góp phần làm an toàn cho cộng đồng dân cư, cùng nhau hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hòa bình và phát triển.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn