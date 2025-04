Tối 16-4, một lãnh đạo UBND phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xác nhận trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn và cơ quan chức năng đang huy động lực lượng để khống chế đám cháy.

Cháy rừng lan từ Hòa Bình sang Hà Nam hiện vẫn chưa được khống chế

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng xảy ra vào chiều cùng ngày từ bên kia dãy núi thuộc tỉnh Hòa Bình, sau đó ngọn lửa đã cháy lan sang khu rừng thuộc phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng.

Do gió thổi mạnh, thời tiết hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng thiêu trụi nhiều diện tích rừng ở phường Ba Sao. Đến thời điểm khuya ngày 16-4, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Clip cháy rừng ở phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng

Chính quyền và nhân dân phường Ba Sao đang tập trung lực lượng tham gia công tác chữa cháy. Hiện tại, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan qua núi, chỉ cách khu vực cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Hà Nam vài trăm mét.

Hiện, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Hà Nam đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường để làm nhiệm vụ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động