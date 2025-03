Cháy rừng dữ dội ở Hàn Quốc, nhiều người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: TRT

Yonhap đưa tin, các cơ quan quản lý thảm họa ngày 23/3 cho biết các đám cháy rừng đã thiêu rụi nhiều khu vực ở vùng đông nam của Hàn Quốc.

Đám cháy bắt đầu ở quận Sancheong, cách Seoul khoảng 250 km về phía đông nam, vào ngày 21/3 và lan sang các khu vực khác trong điều kiện gió mạnh.

Cháy rừng ở Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam, vào ngày 21/3. Ảnh: Yonhap

Tính đến ngày 23/3, ít nhất 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương và khoảng 1.500 người đã phải sơ tán do cháy rừng.

Trong số 6 người bị thương, 5 người bị thương nghiêm trọng. Tất cả nạn nhân đều ở Sancheong, theo Trụ sở Phòng chống Thảm họa và An toàn Trung ương.

Cơ quan cứu hỏa đã huy động mọi nguồn lực sẵn có để kịp thời kiểm soát các đám cháy rừng.

'Các đám cháy rừng đang lan nhanh ra khu vực rộng lớn hơn do thời tiết khô hạn, đe dọa đến tính mạng người dân', một quan chức cho hay.

Trực thăng tham gia chữa cháy rừng ngày 22/3. Ảnh: Yonhap.

Lính cứu hỏa đã phải vật lộn để khống chế đám cháy, với khoảng 30 trực thăng được huy động để dập tắt chúng. Các nhà chức trách cho biết đám cháy ở Sancheong đã được khống chế khoảng 30%, tính đến sáng 23/3.

Tổng cộng 3.286,11 ha đất đã bị thiêu rụi cho đến nay, trong đó hơn 1.000 ha bị phá hủy ở Euiseong thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc và Sancheong.

Khoảng 1.500 cư dân đã được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời trong khi chính quyền tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy.

Tác giả: An An (Theo Yonhap)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn