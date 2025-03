Số người thiệt mạng do cháy rừng tại Hàn Quốc tăng lên 24 người

Cháy rừng dữ dội tại Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 25/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Samsung Group, tập đoàn kinh doanh lớn nhất tại Hàn Quốc tính theo giá trị tài sản, vừa công bố khoản quyên góp 3 tỷ won (khoảng 2 triệu USD). Số tiền này do 8 công ty con của tập đoàn đóng góp, trong đó có Samsung Electronics Co., Samsung Display Co. và Samsung Life Insurance Co. Toàn bộ số tiền sẽ được trao cho Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc để hỗ trợ phục hồi các khu vực bị cháy rừng, bao gồm thành phố Sancheong ở tỉnh Gyeongsang Nam, huyện Uiseong ở tỉnh Bắc Gyeongsang Bắc và huyện Ulju ở tỉnh Ulsan.

Ngoài ra, Samsung cũng sẽ cung cấp 1.000 gói đồ thiết yếu cho những người bị mất nhà cửa và 600 lều tạm cho những cư dân phải di dời.

Trong khi đó, Hyundai Motor Group cũng thông báo quyên góp được 2 tỷ won. Tập đoàn này đã điều động 6 xe hỗ trợ khẩn cấp giúp đảm bảo giặt là và khử trùng, đồng thời bố trí 2 xe lưu động làm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho các cư dân phải di dời và các nhân viên tình nguyện.

2 tỷ won cũng là số tiền mà tập đoàn SK đã quyên góp được cho các nỗ lực phục hồi sau cháy rừng. Các chi nhánh viễn thông của tập đoàn, trong đó có SK Telecom Co., đã thiết lập trạm phát wi-fi và sóng truyền hình tại các nơi tạm trú, đồng thời cung cấp bộ sạc di động cho những người bị ảnh hưởng.

Tập đoàn LG cũng đóng góp 2 tỷ won. Công ty con LG Electronics Inc. cung cấp máy lọc không khí và các thiết bị gia dụng khác cho các nơi tạm trú; LG H&H Co. cung cấp các sản phẩm cá nhân như bàn chải đánh răng và dầu gội; trong khi LG Uplus Corp. cung cấp dịch vụ viễn thông cho những người phải di dời.

Trong khi đó, tập đoàn bán lẻ khổng lồ Lotte Group quyên góp 1 tỷ won, cùng các nhu yếu phẩm hằng ngày và các thực phẩm chế biến. Một nhà bán lẻ khác là Tập đoàn Shinsegae ủng hộ 500 triệu won và nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ vệ sinh, quần áo. Trong khi đó, tập đoàn SPC và Oriental Brewery cung cấp nước đóng chai cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Các đám cháy rừng ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc đã lan rộng nhanh chóng trong nhiều ngày qua do gió mạnh, thời tiết khô. Cháy rừng đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có một phi công trên chiếc trực thăng cứu hỏa gặp nạn trong quá trình tham gia công tác dập lửa ở quận Uiseong. Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là "vùng thảm họa" nhằm dốc toàn lực cho công tác ứng phó cũng như đẩy nhanh các nỗ lực phục hồi.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Di sản Hàn Quốc (KHS) cho biết do cháy rừng dữ dội, cơ quan này đã phải di dời 15 bảo vật quốc gia và hiện vật lịch sử đến các địa điểm an toàn. Đây là những hiện vật quý từ các ngôi chùa lớn như chùa Bongjeong ở thành phố Andong và chùa Buseok ở thành phố Yeongju, đều thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang. Hai ngôi chùa này nằm trong số 7 tu viện Phật giáo được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Tin tức