Cháy lớn tại xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất ở Hải Phòng

Báo Đại đoàn kết đưa tin, tối 31/10, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ cháy xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất công nghiệp ở xã An Đồng, huyện An Dương.

Cụ thể, hồi 18h11 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an TP Hải Phòng nhận tin từ người dân báo cháy tại Công ty TNHH sản xuất nội thất SK-ONE (trụ sở tại xã An Đồng, huyện An Dương).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đại đoàn kết

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động lực lượng cùng phương tiện của Đội khu vực 1, khu vực 4, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện An Dương, Công an quận Hồng Bàng đến hiện trường để dập lửa.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đang bùng phát mạnh, với diện tích khoảng 200 m2 tại nhà xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất công nghiệp. Đám cháy có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận và nhà dân gần đó. Trước tình hình khẩn cấp, các đội hình chữa cháy được tổ chức để làm mát và ngăn chặn cháy lan.

Đến 19h15 cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sau khi khống chế, các lực lượng tiếp tục phun nước để làm mát và dập tàn lửa.

Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người, các cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản.

Sau đó, Công an huyện An Dương đã tiếp nhận hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân và các khu vực lân cận, thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định pháp luật

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn