Cháu bé 4 tháng tuổi phỏng nặng vì dính "bom xăng" đòi nợ

Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang xác minh, điều tra vụ ném "bom xăng" vào nhà dân tại xã Bình An, gây thương tích cho 3 người.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14-11, do mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà Đ.T.Y (trú tại thôn An Lạc, xã Bình An), N.T.M (thường gọi là "Tèo", SN 1987, trú tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) đi xe máy đến trước nhà bà và ném 1 chai "bom xăng" vào.

Cháu Q. bị phỏng cấp độ II. Ảnh: NDCC

"Bom xăng" đã làm cháy một góc nhà bà Y., thiệt hại tài sản không đáng kể, song gây thương tích cho 3 người, gồm: ông V.A.L (chồng bà Y.; phỏng nhẹ, điều trị ngoại trú); Đ.N.M.Q (cháu bà Y, bị thương nhẹ, điều trị ngoại trú) và bé V.T.A (con ruột bà Y, khoảng 4 tháng tuổi; bị phỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay.

Hiện cháu Q. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Công an huyện Bắc Bình đang triển khai các biện pháp tổ chức xác minh, truy bắt N.T.M để xử lý.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động