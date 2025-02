Chàng thủ khoa ngành luật quốc tế viết đơn tình nguyện nhập ngũ Công an nhân dân

Tân binh Lê Văn Nam tự hào khoác lên mình bộ quần áo nghĩa vụ Công an nhân dân - Ảnh: DANH TRỌNG

Hà Nội những ngày tháng 2 mơ màng trong màn sương mờ lạnh giá, thi thoảng vạt nắng vàng êm dịu phủ nhuộm từng góc phố.

Trong căn buồng nhỏ của căn hộ chung cư trên phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội), vợ chồng ông Lê Văn Lâm (57 tuổi), bà Hoàng Thu Hòa (52 tuổi) tỉ mẩn gấp từng bộ quần áo của con trai Lê Văn Nam (23 tuổi) xếp vào ba lô quân trang.

Tình nguyện nhập ngũ vì khát khao làm cán bộ an ninh

Bên ngoài phòng khách, chàng trai 23 tuổi tâm trạng bồi hồi, háo hức, mở bài hát "Tâm tình người lính", giai điệu ngân nga:

"Mặc vào áo lính cởi áo thư sinh

Dốc hết sức mình ở nơi chiến chinh

Gửi cả tâm tình của một người lính

Ở nơi chiến trường đến nơi hậu phương"

Ngày 13-2 tới, Nam sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

"Tuổi trẻ của con sẽ đẹp hơn, đáng nhớ, đầy tự hào bởi những ngày tháng sống trong quân ngũ. Con giữ gìn sức khỏe, rèn luyện, tu dưỡng thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với Tổ quốc.

Cha kỳ vọng con sẽ phấn đấu thực hiện được ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân chuyên nghiệp", ông Lâm đặt bàn tay lên vai con trai, căn dặn trước ngày con xa nhà.

Tân binh Lê Văn Nam sinh ra trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ làm công việc tự do. Trong gia đình không có ai làm trong ngành công an, nhưng từ nhỏ Nam đã say mê bộ cảnh phục màu xanh cỏ úa, ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân.

Nam thần tượng những cán bộ công an ngày đêm truy bắt tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, đất nước.

Năm 2020, Nam thi đại học, nhưng lúc bấy giờ "chưa tự tin vào năng lực của mình", anh do dự "sợ khả năng không đỗ vào các trường công an" nên đành gác lại ước mơ.

Nam chuyển hướng thi vào Học viện Ngoại giao, chuyên ngành luật quốc tế với tổng số điểm ba môn toán, lý, Anh là 26,25 điểm.

4 năm là sinh viên Học viện Ngoại giao, Lê Văn Nam luôn đạt kết quả xếp loại sinh viên xuất sắc. Tháng 7-2024, chàng trai tốt nghiệp thủ khoa ngành luật quốc tế, cùng IELTS 7.5.

Khoảng thời gian đi học, tân binh Lê Văn Nam nhận được nhiều giấy khen - Ảnh: DANH TRỌNG

Với tấm bằng thủ khoa cùng khả năng tiếng Anh tốt, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho chàng trai 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, Nam tập trung ôn thi công chức, dự định thi vào Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tuy nhiên đến cuối năm 2024, khi biết thông tin Bộ Công an tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Nam thầm nghĩ "cơ hội chạm tay đến ước mơ đã đến". Song, chàng trai lo lắng, sợ gia đình không đồng ý nên trình bày nguyện vọng, "thăm dò" ý kiến cha mẹ.

Trước mong muốn của con trai, vợ chồng ông Lâm vui mừng, tự hào, ủng hộ vì con "có tinh thần yêu nước, muốn được phục vụ Tổ quốc".

Niềm đam mê của bản thân cùng sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình đã thôi thúc Lê Văn Nam viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Vượt qua ba vòng sơ tuyển, ngày nhận quyết định lên đường nhập ngũ, chàng trai vỡ òa cảm xúc, "mừng rơi nước mắt".

Tân binh Lê Văn Nam cùng cha sắp xếp quân trang chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ - Ảnh: DANH TRỌNG

Dù biết thời gian sắp tới sống trong môi trường quân ngũ đầy gian khổ, thử thách, nắng gió thao trường, nhưng chàng tân binh vẫn lạc quan "quyết tâm thích nghi, rèn luyện ý chí, bản lĩnh" để trưởng thành, kỷ luật, cứng rắn hơn.

"Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi công dân. Đây cũng là môi trường tốt để tôi rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức, kỹ năng, thể chất, sức khỏe dẻo dai.

Bên cạnh đó, tham gia nghĩa vụ công an cũng là bước khởi đầu cho hành trình mới để tôi phấn đấu được ở lại làm việc, cống hiến trong ngành công an", Nam nói và cho hay "đặc biệt thích mảng an ninh", ước vọng tương lai sẽ được vào làm việc tại Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Tân binh Bùi Ngọc Hải trước ngày lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ bỏ lương tháng 12 triệu đồng, tình nguyện nhập ngũ công an

Cách nhà tân binh Nam khoảng 30km, Bùi Ngọc Hải (24 tuổi, ở Kim Bảng, Hà Nam) cũng đang háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Hải sinh ra trong gia đình có 2 anh em trai, bố mẹ làm công nhân trong khu công nghiệp. Từ nhỏ, chàng trai ước mơ làm cảnh sát hình sự, nhưng thời điểm thi đại học "không tự tin thi vào các trường công an vì sợ trượt".

Hải sau đó theo học Trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, chàng kỹ sư điện tự động hóa vào làm việc trong một nhà máy sản xuất xi măng, với mức lương 12 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, khi được tin Công an tỉnh Hà Nam tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Hải đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

"Gia đình tôi không ai trong ngành công an. Tuy nhiên tôi rất yêu thích, mong muốn được trở thành chiến sĩ công an. Môi trường công an là nơi rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, nề nếp, sức khỏe, giúp tôi trưởng thành hơn", Hải chia sẻ.

Cùng yêu màu áo xanh Công an nhân dân, hai anh em sinh đôi Đào Quang Trung, Đào Đức Kiên (ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam) cũng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an để có cơ hội được rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Với Trung, Kiên, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân không chỉ để rèn luyện về ý thức, kỷ luật mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân với Tổ quốc.

Tạm gác lại những dự định riêng, đằng sau lá đơn tình nguyện nhập ngũ của hai anh em sinh đôi Trung, Kiên là mong ước phấn đấu trở thành chiến sĩ công an chuyên nghiệp.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ