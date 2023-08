Chân dung 4 Phó Giám đốc Công an vừa được điều động, bổ nhiệm

Ngày 7/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an Hà Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an An Giang từ ngày 10/8.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thanh Hà.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà sinh năm 1978, quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau và Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Tấn Vinh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Thượng tá Lê Tấn Vinh.

Thượng tá Lê Tấn Vinh sinh năm 1979, quê quán huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Đại tá Phạm Hùng Dương.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, Công an tỉnh Hà Nam công bố và trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Hùng Dương, Trưởng phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Công an đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Cũng trong ngày 15/8, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và các đại biểu chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Đình Dương.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức (TP.HCM), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an Quận 2 (nay là TP Thủ Đức), Trưởng Công an Quận 4, Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC News