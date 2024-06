Cậu bé chụp ảnh cùng Ronaldo nhận án phạt nặng từ UEFA

Trong một diễn biến mới nhất của giải bóng đá lớn nhất châu Âu, UEFA đã quyết định đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với cậu bé đã chụp ảnh selfie cùng siêu sao Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ tại sân Westfalenstadion rạng sáng nay. Cụ thể, cậu bé này sẽ không được phép tham dự bất kỳ trận đấu nào còn lại của Euro 2024.

Sự việc bắt đầu khi cậu bé chạy vào sân từ khán đài mặc kệ lệnh cấm, gây gián đoạn trận đấu để chụp ảnh với Ronaldo. Dù những nhân viên an ninh đã nỗ lực ngăn chặn, nhưng chỉ đến khi cậu bé tự nguyện rời sân, họ mới có thể dẫn cậu ra ngoài. Hình ảnh chụp được sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lên tiếng rằng hành vi xâm phạm sân cỏ như vậy sẽ không được dung thứ và những hậu quả nặng nề sẽ theo sau. Trong tuyên bố đưa ra, UEFA nhấn mạnh rằng sự việc này không chỉ vi phạm quy định của sân vận động mà còn ảnh hưởng đến an ninh và trật tự của trận đấu. Nếu không phải do tuổi nhỏ, cậu bé có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả việc bị khởi kiện hình sự.

UEFA cũng nhấn mạnh rằng, dù không có trách nhiệm hình sự đối với trẻ dưới 12 tuổi, nhưng người lớn đi cùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo trẻ tuân thủ các quy định của sân vận động. Điều này nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến tổng cộng 5 người hâm mộ lao xuống sân với mục đích chụp ảnh cùng Ronaldo.

Huấn luyện viên của đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các cầu thủ sau khi trận đấu kết thúc. UEFA sau đó cam kết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn cho cầu thủ và người hâm mộ.

Tác giả: Bộ Kinh Vân

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn