Cập nhật thông tin mới về "clip bé gái được bố cho cầm vô lăng ô tô chạy hơn 60km/h"

Từ chiều tối hôm nay (24/3), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông giao vô lăng cho con gái nhỏ cầm lái. Trong clip, người bố cũng ngồi ghế lái, liên tục tán thưởng con nhỏ: "Bống lái ô tô đưa bố đi chơi đâu đấy? Lái ghê thật đấy, sợ quá đi, nét quá đi. Bống lái ô tô siêu chưa? Quá siêu luôn nhở". Trên bảng đồng hồ của ô tô hiển thị tốc độ dao động từ 50 đến 61km/h.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về đoạn clip gây bức xúc trong dư luận, tối cùng ngày (24/3), Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ sự việc.

Chia sẻ trên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết theo quan sát ban đầu nhiều khả năng ô tô không phải đang chạy trên cao tốc mà chạy trên đường tỉnh hoặc quốc lộ ở địa phương.

Dù sự việc chưa được làm rõ thực hư, nhưng những hình ảnh trong clip khiến dư luận bức xúc. Đây được xem là hành động vô cùng nguy hiểm.

