“Cặp đôi” nhà thầu liên tục “hoán đổi” vị trí trúng - trượt thầu

Không chỉ vậy, với mối liên hệ từng là liên danh rồi quay trở lại đấu thầu với nhau, 02 nhà thầu gồm Công ty CP 495 và Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Anh Đức (Công ty Anh Đức) đều được “hoán vị” cho nhau các gói thầu xây lắp có tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Hai nhà thầu liên tục “phủ sóng” các gói xây lắp

Theo dữ liệu mà chúng tôi có được, đến thời điểm hiện nay, Công CP 495 trụ sở tại xóm 12, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương do ông Lê Cảnh Hải làm người đại diện theo pháp luật đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 1 gói, 4 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 324 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu này từng có 1.239.762.002 đồng là các gói chỉ định thầu; 1.239.762.002 đồng là các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mở thầu.

Qua theo dõi lịch sử đấu thầu, Công ty CP 495 hiện có mối quan hệ với 06 bên mời thầu gồm: Khu Quản lý đường bộ II (tham gia 15 gói thầu, trúng 14 gói thầu) với tổng giá trị 243.438.193.000 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 99,81%; Ban quản lý dự án 4 thuộc Bộ GTVT (tham gia 06 gói thầu, trúng 05 gói thầu và 01 gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu) với tổng giá trị 59.262.636.890 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 98%; Ban quản lý dự án 3 thuộc Bộ GTVT (tham gia 03 gói thầu, trúng 02 gói thầu và 01 gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu) với tổng giá trị 13.794.275.229 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 95,98%; Chi nhánh Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam nhà máy thuỷ điện Khe Bố tham gia và trúng cả 03 gói thầu với tổng giá trị 8.274.328.158 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 95,88%...

Dự án cầu Bàu Hàn ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương mới được Công ty Anh Đức thi công hoàn thành.

Trên địa bàn huyện Đô Lương, nhà thầu Công ty CP 495 hiện nay cũng đang tham gia đấu thầu với tư cách liên danh với 02 nhà thầu khác với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương mời thầu tại gói thầu sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Khuôn - Đại Sơn. Tuy nhiên, ở gói thầu này đến nay chủ đầu tư vẫn chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Riêng nhà thầu Công ty Anh Đức đến nay đã tham gia 15 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 2 gói, 4 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 54 tỷ đồng. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh là 02 địa bàn lâu nay Công ty Anh Đức tham gia đấu và trúng thầu.

So với Công ty CP 495, Công ty Anh Đức hiện có mối quan hệ với 08 bên mời thầu gồm: Ban quản lý dự án 4, Sở GTVT Hà Tĩnh, Công ty CP cầu cảng miền Trung, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Công ty CP xây dựng và Thương mại 295, Khu quản lý đường bộ II, Chi nhánh Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam nhà máy thuỷ điện Khe Bố. Đáng quan tâm, trong mối quan hệ với 08 bên mời thầu, Ban quản lý dự án 4 là nơi Công ty Anh Đức tham gia các gói thầu có tổng giá trị cao nhất. Cụ thể, 03 gói thầu tham và trúng 02 gói thầu, 01 gói thầu chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu 24.001.641.356 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 98,48%.

“Hoán đổi” vị trí trúng - trượt thầu

Đáng quan tâm, ở những gói thầu xây lắp trên cả địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, 02 nhà thầu là Công ty CP 495 và Công ty Anh Đức đã từng đấu với nhau tại 04 gói thầu với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở 04 gói thầu mà cả 02 doanh nghiệp này từng “chạm trán” với nhau, Công ty Anh Đức liên tiếp bị đánh trượt 02 gói thầu và 02 gói thầu chưa có kết quả công bố trúng hay trượt thầu trên hệ thống mạng đấu thầu. Và, 02 gói thầu mà Công ty Anh Đức bị đánh trượt thầu do Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Cục quản lý đường bộ II đứng ra mời thầu.

Cụ thể, gói thầu Sửa chữa, hoàn thiện mặt đường tránh ngập Quốc lộ 7 đoạn Km 142+150 ÷ Km 149+350 phục vụ bàn giao thuộc dự án nhà máy thủy điện Khe Bố, mở thầu vào ngày 12/8/2020, Công ty Anh Đức bỏ giá dự thầu 7.145.115.286 đồng. Trong khi đó, Công ty CP 495 bỏ giá dự thầu 7.034.566.156 đồng và được công nhận kết quả trúng thầu.

Cũng với diễn biến tương tự, tại gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km120+00 - Km121+00; Km124+800 - Km127+300; Km128+400 - Km128+900, Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An mở thầu vào ngày 05/5/2020, Công ty CP 495 chỉ phải bỏ giá dự thầu thấp hơn Công ty Anh Đức 12.548.545 đồng đã được công nhận kết quả trúng thầu. Ở gói thầu này, bên mời thầu đưa ra giá gói thầu 7.065.235.000 đồng, Công ty CP 495 bỏ giá dự thầu 7.049.395.596 đồng.

Công trình đường giao thông nối QL 46B đi QL 15 đoạn chợ Truông, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương do Công ty Anh Đức trúng thầu hiện đang thi công.

Ở gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc đoạn Km39+150 – Km82+400; sửa chữa bó vỉa và hệ thống ATGT đoạn Km58+918 – Km61+680 (đoạn có vỉa hè gạch block), Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An thực hiện mở thầu 17/05/2021, Công ty Anh Đức (liên danh phụ) và Công ty CP 495 (liên danh chính) được công nhận trúng thầu. Ở gói thầu này, khi công bố kết quả mở thầu, chỉ duy nhất 01 nhà thầu là liên danh này tham gia và trúng thầu với mức bỏ giá dự thầu 20.568.801.356 đồng (giá dự toán gói thầu 20.809.192.000 đồng).

Còn đối với gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đường và rảnh thoát nước dọc đoạn Km93+00 ÷ Km97+00, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh công bố kết quả mở thầu vào ngày 24/08/2020, giá dự toán gói thầu 8.626.706.000, Công ty CP 495 bỏ giá dự thầu 8.415.966.038 đồng. Trong khi đó, Công ty Anh Đức lại bỏ giá dự thầu 8.501.000.430 đồng…

Trong một diễn biến liên quan, tại gói thầu toàn bộ phần xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Khuôn - Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương làm chủ đầu tư, hiện “cặp đôi” gồm Công ty CP 495 và Công ty Anh Đức đang cùng liên danh với Công ty CP 496 (đứng đầu liên danh) trụ sở tại Tp Vinh, Nghệ An có giá gói thầu 69.155.760.000 đồng, mở thầu vào ngày 23/12/2022. Đến nay gói thầu này chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng nếu liên danh 3 doanh nghiệp nói trên được công nhận kết quả trúng thầu cũng khiến giới nhà thầu không khỏi ngạc nhiên.

Tác giả: Đình Tiệp - Thành Vinh

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn