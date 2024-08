Cảnh hoang tàn tại nhà hàng kiến trúc Á Đông nổi tiếng thành Vinh một thời

Nhà hàng nổi ở hồ Cửa Nam, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An (còn được gọi tên nhà hàng Thuỷ Tạ hay nhà hàng Hoa Sen), nằm trong dự án khu Vui chơi giải trí phường Cửa Nam.

Chủ đầu tư dự án này là công ty Du lịch Nghệ An. Năm 1998, dự án được tổ chức khởi công và triển khai thực hiện.

Theo đó, công trình Khu vui chơi giải trí Hồ Cửa Nam được phê duyệt có tổng diện tích khu đất toàn dự án theo quy hoạch là 141.418m2, với tổng mức đầu tư 36,958 tỷ đồng bao gồm nhiều hạng mục giải trí như: khu vui chơi giải trí thiếu nhi, khu nhà bát giác, bến du thuyền, nhà hàng thuỷ tạ, cụm công viên sinh vật cảnh, sân chơi thể thao, bể bơi, công viên nước thu nhỏ, khu nhà nghỉ cuối tuần...

Công trình được kỳ vọng là khu vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu về các hoạt động văn hóa, giải trí cho cộng đồng dân cư Tp.Vinh, nhất là phía Tây Nam thành phố, phục vụ tham quan du lịch; góp phần làm đẹp thêm kiến trúc cảnh quan của đô thị Vinh.

Thời điểm mới đưa vào khai thác, nhà hàng nổi với diện tích 700m2, thiết kế theo phong cách kiến trúc Á Đông là địa điểm để tổ chức các sự kiện cưới hỏi, liên hoan... Đây được đánh giá địa điểm "sang chảnh" top đầu thành Vinh thời điểm này.

Sau khi được chuyển giao, công ty cổ phần Trường Giang Sài Gòn đã hoàn tất các thủ tục và triển khai xây dựng dự án khu vui chơi, giải trí, du lịch hồ Cửa Nam theo đúng quy định.

Tuy nhiên, do tiến độ thực hiện dự án quá chậm so với cam kết của công ty với UBND tỉnh nên ngày 18/6/2010, UBND tỉnh nghệ An đã ban hành quyết định số thu hồi khu đất tại phường Cửa Nam do công ty cổ phần Trường Giang Sài Gòn đang quản lý, sử dụng. Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao UBND Tp.Vinh lập thủ tục xây dựng dự án khu vui chơi giải trí hồ Cửa Nam để đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và là công trình công cộng của toàn dân.

Đến năm 2013, công trình nhà hàng được bàn giao lại cho UBND tỉnh Nghệ An khi địa phương này thu hồi khu đất xây dựng khu vui chơi giải trí hồ Cửa Nam. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, hoạt động của nhà hàng nổi này bị gián đoạn và lãng quên.

Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả hạng mục ở nhà hàng này đều bị xuống cấp và hư hỏng nặng. Lối vào nhà hàng đã bị tháo dỡ chỉ còn trơ khung sắt, bê tông,….

"Công trình nhà nổi hồ Cửa Nam bỏ hoang nhiều năm nay trở thành tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội. Công trình nhà nổi xuống cấp, hư hỏng không chỉ gây lãng phí mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Phía UBND phường Cửa Nam đã kiến nghị UBND Tp.Vinh và UBND tỉnh Nghệ An có phương án xử lý đối với công trình tài sản công này", ông Đặng Hiếu Lam, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam chia sẻ.

Hiện, phần lớn diện tích thuộc dự án Khu vui chơi giải trí hồ Cửa Nam đã được chuyển đổi mục đích, giao cho các đơn vị để thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch đã điều chỉnh quy hoạch. Riêng công trình nhà nổi vẫn chưa có phương án xử lý. Nhiều cử tri phường Cửa Nam đã có kiến nghị các cấp về phương án xử lý công trình nhà hàng nổi để tránh lãng phí và mất mỹ quan.

Trả lời ý kiến cử tri, sở Tài Chính Nghệ An cho biết, đối với tài sản trên đất tại khu đất dự kiến thực hiện dự án này là tài sản công đủ điều kiện để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Vì vậy, sở Tài chính đề nghị thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về Đất đai và quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020. Như vậy, cơ sở nhà đất Nhà nổi Hồ cá Cửa Nam đang được cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Hiện có một doanh nghiệp đã có công văn gửi các cơ quan chức năng, đề xuất thực hiện Dự án trung tâm vui chơi giải trí Hồ cá Cửa Nam tại khu đất có diện tích khoảng hơn 82.500m2, là mặt nước do nhà nước quản lý, thuộc quỹ đất công ích của phường Cửa Nam, trong đó có nhà hàng nổi nói trên.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn