Cần tiền cứu chữa con út, người cha nghĩ quẩn muốn 2 con lớn nghỉ học

Sau một đêm thức trắng túc trực ở bệnh viện trông con gái út vừa chào đời, anh Nguyễn Đình Tám (thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vội đón chuyến xe buýt sáng sớm từ Nghệ An về nhà để lo cho vợ và 2 con lớn. Từ viện về nhà anh chừng 70km, thời gian di chuyển gần 2 tiếng.

Vừa về đến nhà, anh không kịp nghỉ ngơi đã tất bật đi chợ, nấu cháo cho vợ và hai con trai nhỏ. Gia đình anh Tám sống chen chúc trong ngôi nhà tạm bợ của bố mẹ xây cách đây 30 năm, tài sản không có gì quý giá ngoài chiếc xe bán hủ tiếu rỉ sét.

Sau khi lo cơm nước, chăm sóc vợ mới sinh, người đàn ông khắc khổ lại vội vàng bắt xe ra Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An để kịp giờ vào thăm con gái út.

Trên xe, anh Tám sốt ruột cầm điện thoại, gọi bệnh viện hỏi han tình hình con gái đang nằm trong lồng kính khiến ai cũng phải xót xa.

Anh Tám kết hôn với Võ Thị Hồng (SN 1988) 15 năm trước và có với nhau 2 người con: Nguyễn Đình Dũng (15 tuổi) và Nguyễn Đình Trí (9 tuổi). Cuộc sống hai vợ chồng anh khó khăn, không có công việc ổn định.

Mỗi ngày anh kéo xe hủ tiếu đi bán quanh huyện, còn vợ làm công nhân cho một xưởng may gia công với mức lương “ba cọc, ba đồng”.



Giữa năm ngoái, chị Hồng mang thai song sinh hai bé gái, cả gia đình anh Tám hạnh phúc vì cuối cùng cũng có được “nàng công chúa”. Thế nhưng không may trong một lần đi làm, chị Hồng đau bụng, vào viện cấp cứu, sinh non khi mang thai chỉ mới được 28 tuần. Lọt lòng, cả hai bé Nguyễn Võ Như Hoa và Nguyễn Võ Như Quỳnh nặng chưa đầy 1kg.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, dù được các y bác sĩ chăm sóc tận tình nhưng tiên lượng 2 bé quá yếu do sinh non. Bé Nguyễn Võ Như Hoa qua đời khi chào đời 3 ngày, còn bé Nguyễn Võ Như Quỳnh được chuyển ra Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An để điều trị.

Nhìn đứa bé đỏ hỏn, nằm thoi thóp trong lồng kính để duy trì sự sống, anh Tám như đứt từng khúc ruột. “Do thể trạng quá yếu nên cháu không thể hô hấp bình thường, phải truyền chất dinh dưỡng”, anh Tám nói.

Mỗi ngày, anh Tám chỉ được thăm vài phút, đó chính là động lực để người đàn ông 36 tuổi tiếp tục chiến đấu với số phận.

Con gái út của anh Tám đang được chăm sóc trong lồng kính. (Ảnh: T.T)

Sau sinh, sức khoẻ chị Hồng dần bình phục nhưng không thể nằm viện lâu do điều kiện gia đình không cho phép. Cả gia đình dồn toàn lực cho cô gái út đang nằm trong lồng kính. Từ ngày mất con, chị Hồng chịu cú sốc quá lớn, ngày nào cũng khóc, nằm một chỗ trong căn nhà nhỏ.

Để có tiền chăm vợ và con, anh Tám cũng bán hết các tài sản trong gia đình, vay mượn thêm anh em họ hàng để cầm cự, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể.

“Tiền viện phí được bảo hiểm chi trả phần nào nhưng tiền thuốc thang ngoài, chi phí đi lại rất cao. Cả hai vợ chồng đều không đi làm, trong khi số tiền vay mượn lên đến hàng trăm triệu đồng. Dù còn ít hy vọng, nhưng anh Tám vẫn mong có phép màu nào đó sẽ đến với đứa trẻ còn lại, giúp con chiến thắng số phận”, anh Tám vừa nói vừa cố không cho những giọt nước mắt chảy ra.

Những lúc như thế, anh Tám nghĩ dại rằng cho hai con trai nghỉ học để dồn tiền cứu con gái nhỏ.

Cú sốc sau khi mất con khiến sức khỏe chị Hồng giảm sút, không thể đi làm nuôi con. (Ảnh: T.T)

Ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết, anh Tám thuộc diện hộ nghèo trong xã, do cả hai vợ chồng đang trong tuổi lao động nên từng từ chối nhận trợ cấp hộ nghèo, nhường cho những người khác khó khăn hơn trong xóm.

"Một cháu đang nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt, hoàn cảnh gia đình vô cùng đáng thương. Mong các mạnh thường quân ra tay tương trợ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn để cháu có cơ hội được sống", Chủ tịch UBND xã nói thêm.

