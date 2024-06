Cách nhận biết các loại thiết bị thông minh dùng để gian lận thi cử

Camera an ninh tại phòng bảo quản đề thi, bài thi hoạt động 24/24 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết các điểm thi của TP đều được lắp hệ thống camera an ninh giám sát hoạt động 24/24 tại phòng bảo quản đề thi, bài thi; có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối bên trong và bên ngoài các điểm thi. Toàn TP. có 109.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hà Nội đã bố trí hơn 4.500 phòng thi tại 196 điểm thi; điều động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chưa kể lực lượng an ninh, thanh tra. Các quận, huyện, thị xã đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi, dành ưu tiên cao nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh.