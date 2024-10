Bộ Y tế thu hồi phiếu công bố mỹ phẩm làm tan mỡ bụng Stella Vip

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi phiếu công bố mỹ phẩm Stella Vip. Đây là mỹ phẩm do Eyesel Co., Ltd (U-Tower #911~913, 120, Heungdeok Jungang-ro, Giheung Gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of KOREA) sản xuất và Công ty TNHH Victoria Sun Life Science (tầng 2, Hà Đô Airport Building, số 2 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) chịu trách nhiệm phân phối ra thị trường.

Mỹ phẩm Stella Vip được Cục Quản lý dược cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vào ngày 18.9.2024.

Cục Quản lý dược yêu cầu giám đốc Công ty TNHH Victoria Sun Life Science và giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên.

Được biết, mỹ phẩm Stella Vip được quảng cáo là giảm béo, giảm cân an toàn. Mỹ phẩm này dùng tiêm tan mỡ cho các vùng bụng, đùi, bắp tay, mỡ lưng, mỡ nọng cằm. Đây là dòng sản phẩm tan mỡ, giảm mỡ nổi tiếng đến từ thị trường Hàn Quốc.

