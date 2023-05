Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Ngày 12/5, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đôn - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Cục Quản lý thị trường Nghệ An giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Ánh Dương – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đôn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An



Tại buổi lễ, ông Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đôn - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Cục Quản lý thị trường Nghệ An giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 18/4/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Ánh Dương bày tỏ mong muốn ở cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Đôn sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực sở trường công tác; tiếp tục cố gắng nỗ lực, rèn luyện, tu dưỡng; có nhiều sáng kiến mới, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Cục Quản lý thị trường Nghệ An thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

"Trong đó, đặc biệt chú trọng quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng, bộ máy tổ chức, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường để đáp ứng trong tình hình mới", ông Hoàng Ánh Dương yêu cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đôn cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của Nghệ An. Trên cương vị công tác mới, sẽ rèn luyện, phấn đấu, trau dồi phẩm chất, năng lực công tác, cùng Ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An ngày càng chuyên nghiệp, kỷ cương và phát triển.

Đến thời điểm này, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An có Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công Thương