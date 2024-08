Biểu cảm khó đỡ của Hồ Ngọc Hà khi nghe tới tên Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng có mối quan hệ thân thiết như hình với bóng. Tuy nhiên hiện tại, cả hai vướng tin rạn nứt, không còn đồng hành hay nhắc tới tên nhau. Thậm chí, dù cùng xuất hiện chung tại sự kiện nhưng Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà cũng ngó lơ đối phương, không có bất kỳ một sự tương tác nào.

Mới đây, khoảnh khắc có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà trong một chương trình đã nhận được sự quan tâm của netizen. Trong clip, nữ ca sĩ sinh năm 1984 rơi vào tình cảnh éo le khi thí sinh biểu diễn trên sân khấu lại trùng tên với người chị em từng thân thiết là ca sĩ Lệ Quyên. Khi MC nhắc tới tên của thí sinh này, Hồ Ngọc Hà dưới hàng ghế ban bình luận đã có biểu cảm khó đỡ, cố nhịn cười.

Sau đó, Hồ Ngọc Hà còn công khai trêu đùa thí sinh trùng tên với Lệ Quyên: "Mà em ơi, cứ ca sĩ mà tên đó là nổi tiếng. Em yên tâm đi. Chúc mừng em đã đạt được những điều đấy và cố gắng hơn nữa nhé". Hiện tại, khoảnh khắc này của bà xã Kim Lý đang được netizen chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà rơi vào tình huống khó đỡ tại liveshow âm nhạc (Nguồn: Trẻ Concert)

Nữ ca sĩ sinh năm 1984 có biểu cảm hài hước khi thí sinh trong cuộc thi cũng có tên là Lệ Quyên

Cô còn công khai trêu đùa ca sĩ nào có tên này sẽ nổi tiếng

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz. Cả hai có thời gian liên tục xuất hiện cùng nhau, ăn uống cười nói vui vẻ. Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn dành thời gian để có mặt trong những dịp đặc biệt của đối phương.

Tuy nhiên từ năm 2015, mối quan hệ của cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt. Khán giả không thấy Hồ Ngọc Hà nhắc gì về Lệ Quyên và ngược lại. Cả hai cũng ít xuất hiện chung, không tham gia các hoạt động chung mà trước đó cả hai "như hình với bóng". Trên MXH, cặp đôi từng thân thiết bỗng trở nên xa lạ khiến nhiều người thắc mắc.

Đáng nói, mỗi khi xuất hiện chung một sự kiện, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ tránh né toàn tập, người này xong thảm đỏ thì mới đến người kia. Có những buổi tiệc bắt buộc ngồi chung bàn hay chụp ảnh cùng thì cả hai cũng không tương tác.

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz

Tuy nhiên, cả hai được cho là đã trục trặc từ năm 2015

Vào năm 2018, khi nhận được câu hỏi đã từng coi Hồ Ngọc Hà là bạn của mình chưa, Lệ Quyên từng chia sẻ: "Nếu là những người nghệ sĩ, ca sĩ giống như Quyên ra đường ai cũng quen. Nhưng bạn thật sự là gì? Là người có thể đi ăn cùng mình một bữa cơm thân tình, có thể ngồi uống một ly trà, có thể chia sẻ những điều rất riêng trong cuộc sống và những người đó không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Những người nghệ sĩ không hẳn có thực sự nhiều bạn. Bởi vậy tôi rất trân trọng những điều trọn vẹn hay những gì đã vỡ, hay còn đang dang dở, kể cả những thứ còn đang phải cân nhắc. Thật sự bạn của Quyên dù đã là quá khứ, không còn tiếp tục trong hiện tại hay tương lai thì đã là bạn mãi mãi vẫn là bạn. Tình cảm bạn bè luôn luôn là điều tự nhiên, đến một lúc nào đó nó sẽ lành, hoặc có không lành đi chăng nữa thì nó cũng là điều tự nhiên phải như thế".

Liên quan đến nghi vấn mâu thuẫn với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên từng úp mở rằng khi hết tình bạn, cả hai vẫn là đồng nghiệp, khẳng định không cãi nhau, "chỉ là không thể ở bên cạnh người đó được nữa, không thể chia sẻ được nữa thì như thế, có thể tự dưng hết duyên".

Lệ Quyên từng chia sẻ cả hai không đồng hành vì có cuộc sống riêng và có thể là hết duyên

