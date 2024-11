Biểu cảm của Xoài Non khi Gil Lê nhắc tên Chi Pu

Gil Lê là MC trong Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Tập cuối cùng của chương trình vừa lên sóng tối 2/11. Trong tập này, 3 đội thi gồm FED, HanoiXgirls và Sofire trải qua 2 nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ đầu là Vpop, 3 đội lần lượt trình diễn vũ đạo trên nền nhạc các ca khúc là Tò te tí, 1 cọng tóc mai và Đóa hoa hồng. Trong đó, Đóa hoa hồng là bài hát của Chi Pu, nữ ca sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò suốt thời gian dài với Gil Lê. Khi Gil Lê đọc tên Đóa hoa hồng và Chi Pu, máy quay sau đó chuyển sang Xoài Non đang đứng ở khu vực khán giả.

Hot girl tới đây để ủng hộ Gil Lê. Lúc này, Xoài Non đang mải hướng mắt lên sân khấu. Đến khi phát hiện có máy quay, hot girl nở nụ cười và vẫy tay chào. Khoảnh khắc này sau đó gây bàn tán trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng đua nhau “mổ xẻ” biểu cảm của Xoài Non, trong khi số khác cho rằng chương trình muốn thu hút sự chú ý nên đã lia máy quay về phía hot girl này.

Biểu cảm của Xoài Non sau khi Gil Lê nhắc tên Chi Pu.

Thời gian qua, Gil Lê và Xoài Non lộ video hôn môi, sau đó gắn bó trong rất nhiều hoạt động. Họ có nhiều cử chỉ thân mật khi cùng nhau livestream, tham gia sự kiện.

Ngày 29/10, Xoài Non đăng loạt ảnh chụp cùng gia đình trên trang cá nhân. Gil Lê cũng có mặt trong một tấm hình chụp cùng cha mẹ, anh trai của Xoài Non. Trước đó, khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió, Gil Lê đã giới thiệu Xoài Non là người yêu. Cụ thể, ca sĩ Ngọc Ánh hỏi Gil Lê khi thấy ca sĩ đi cùng Xoài Non: “Xoài là bạn em hả?”. Gil Lê liền đáp: “Dạ, người yêu em”.

Trong khoảng 4 năm 2014-2018, Chi Pu và Gil Lê được đồn hẹn hò với nhau. Hai người cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động. Kể từ 2018, cả hai không còn xuất hiện bên nhau ở sự kiện hay tương tác mạng xã hội.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn